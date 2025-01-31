На Балі банда росіян влаштувала засідку на українця: його викрали і пограбували, – ЗМІ

На Балі українця викрали і пограбували 9 громадян Росії. Місцева поліція розслідує інцидент.

Правоохоронці розповіли, що подія сталася 15 грудня в окрузі Південний Кута провінції Бадунг. Громадянин України Ігор Єрмаков та його водій подорожували на BMW, коли на них влаштували засідку. Їх авто спереду та ззаду заблокували дві інші машини, передає 24 Канал із посиланням на JakartaGlobe.

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Росіяни побили і пограбували українця

Четверо чоловіків, одягнених у чорне і з масками на обличчі, підійшли до автомобіля потерпілого з ножами, молотками та пістолетами. Вони виштовхали українця та його водія з машини, зав'язали їм очі та одягли на руки кайданки.

Потерпілих доставили до вілли в Південному Куті, де викрадачі забрали мобільний телефон українця і змусили його перевести криптовалюту на два рахунки.

Вони побили жертву та змусили його розкрити доступ до його акаунта на Binance, що дозволило їм заволодіти криптовалютними активами на суму 214 429 доларів,

– розказав представник поліції Балі, головний комісар Аріасанді.

Потерпілий має ушкодження на правому вусі та обох зап'ястях, а також видимі синці на руках і голові.

Аріасанді зазначив, що поліція розглядає цю справу як пріоритетну і активно працює над ідентифікацією та затриманням підозрюваних.

До слова, у Німеччині 37-річного молдаванина засудили до довічного ув'язнення за вбивство 9-річної українки Валерії.