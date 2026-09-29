Росія планує до кінця року провести випробування нового типу балістичної ракети з дальністю ураження цілей до 800 кілометрів. Захід розглядають як етап активної модернізації російського ракетного арсеналу в умовах остаточного припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Про відповідні плани розвідки повідомило інформаційне агентство УНІАН із посиланням на офіційну відповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відомство зазначає, що агресор прагне не лише розширити лінійку розробок, а й суттєво наростити загальні обсяги виробництва балістичного озброєння.

Паралельно з розробкою нових зразків російські оборонні підприємства модернізують існуючі балістичні ракети 9М723 для оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Зокрема, оновлена модифікація, яка отримала умовну назву Іскандер-1000, за стандартних умов здатна летіти на 550 кілометрів, а в разі полегшення бойової частини її дальність зростає до 700 кілометрів.

Донедавна Кремль стримувало лише бажання приховати порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Наразі цей договір, який забороняв наземні балістичні та крилаті ракети дальністю 500–5500 км, уже не діє,

– Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Труднощі виробництва та іноземні компоненти

За даними воєнної розвідки, російська армія вже застосовувала оновлені ракети 9М723-2 зі складу комплексу Бора-М під час комбінованих ударів по Києву. Втім, промисловість агресора стикається з серйозними труднощами при виготовленні такої балістики, що змушує Москву шукати допомогу у Пхеньяна та закуповувати північнокорейські ракети KN-23.

Аналіз оприлюднених даних свідчить, що російські балістичні ракети залишаються критично залежними від імпортної електроніки. Із 140 досліджених компонентів ракети 9М723 лише чверть виготовляють безпосередньо російські підприємства, тоді як майже половину постачають виробники зі США, а решту – компанії зі Швейцарії, Білорусі, Німеччини, Тайваню та Китаю.

Накопичення балістики перед зимовим періодом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог накопичує власні запаси балістичного озброєння для можливих ударів по українській інфраструктурі в холодну пору року. Військові експерти зазначають, що тимчасове зменшення інтенсивності застосування балістики пов'язане саме з підготовкою до нових масованих атак.