КНДР могла передати Росії нові балістичні ракети: генерал армії оцінив загрозу

Росія намагається нарощувати потенціал ракет балістичного типу. В цьому їй допомагає Північна Корея, яка днями ймовірно передала країні-агресорці балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2. Балістика КНДР має великий радіус дії, накриваючи всю територію України, можливо, може діставати й до деяких країн ЄС.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що збройний потенціал Росії після кожної масованої атаки зменшується, тому вона шукає підтримки у союзників.

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Наскільки критична загроза

Кім Чен Ин намагається виконати зобов'язання, які в нього є перед Путіним щодо військової допомоги і надавати його армії ракети, артилерію, боєприпаси, живу силу для ведення війни проти України.

Те, що в Тюменській області зафіксували переміщення ракет, може свідчити, що скоро вони можуть бути на пускових установках, аби завдавати ударів по Україні. Є реальна загроза, але некритична,

– вважає Маломуж.

Російські ЗМІ повідомили, що ці ракети будуть використані для обстрілу Києва і що Росія готується до ударів по українських call-центрах, які буцімто виманюють гроші в росіян.

Надзвичайно великої кількості такого виду ракет, на думку генерала армії, в Росії не буде, бо їх в Північній Кореї не так вже й багато. До того ж, зі слів Маломужа, модель армії КНДР ґрунтується на тому, що 70% збройного потенціалу має базуватися всередині країни для протистояння Південній Кореї, Японії, США.

"Тому низка повідомлень в російських ЗМІ – це частина інформаційної війни, яку веде Путін та його оточення, що й передбачає показове переміщення цих ракет, анонсування ударів. Україні не варто розслаблятися, але все-таки таких масштабних можливостей в Росії сьогодні навіть за підтримки КНДР не буде, немає в неї тисячі цих ракет", – підсумував Маломуж.

Нагадаємо, в Росії помітили ешелон з озброєнням з Північної Кореї. Є припущення, що КНДР могла передати пускові балістичних ракет середньої дальності Pukguksong-2. За попередньою інформацією, ця ракета здатна уражати цілі на відстані до 1200 – 1300 кілометрів.