Балканский излом, или Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"

Официальные отношения Софии и Москвы заострились до резких, неестественных для традиционной коммуникации этих двух столиц, дипломатических демаршей.

Причина – неприкрытое вмешательство кремлевских спецслужб во внутренние дела Болгарии для коррекции ее внешнего курса. Их цель – усилить там геополитическое влияние РФ и – ослабить позиции НАТО.

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Крайним скандальным событием стало выдворение из Болгарии первого секретаря посольства РФ Владимира Русяева, обвиненного в шпионаже. По данным Агентства национальной безопасности Болгарии, с сентября 2018 года тот занимался разведдеятельностью. Русяев встречался с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации страны, Евросоюза и НАТО. Он рассчитывал получить эту информацию в обмен на взятку. МИД Болгарии вызвало на ковер российского посла, выдвинув ему требование отозвать из страны "дипломата".

Резкие антироссийские действия со стороны давнего партнера свидетельствует о том, что "кремлевский лапоть" в дипломатическом угаре перелопатил несколько красных линий. Причем не только в отношениях с, казалось бы, союзником, но и в целом – с Альянсом.

В кейсе Русяева принципиально то, что несмотря на дипломатический статус, его раскрыли именно как "крышевика" ГРУ российского Генштаба. Известно, что должность первого секретаря в посольстве РФ в Софии давно закреплена за ГРУ. К примеру, до Русяева там "трудился" другой ГРУшник – Александр Горенков.

Кстати, данная формальность упростила болгарским контрразведчикам процесс слежения и документирования деятельности российского резидента. И – позволила сделать вывод, что русские разведчики теряют уровень, действуя шаблонно и формализовано. Такое наблюдение подтверждается, в том числе синхронным вскрытием целой европейской сети "крышевиков" ГРУ, к которому причастны спецслужбы нескольких стран.

Сегодня можно говорить, что северная часть Балкан, которая ранее считалась восприимчивой к бациллам "русского мира", учится вырабатывать к ним иммунитет. В результате на Юго-Востоке Европы возник новый плацдарм для противостояния русской гибридной угрозе.

Геополитический провал РФ на болгарском направлении, приведший к бракоразводному процессу, имеет в основе несколько причин. Их детально описывает влиятельное издание "Adevarul" в недавней статье "Русская машина пропаганды и ее агенты".

Первая – отравление на болгарской территории владельца местного оружейного завода Эмилиана Гебрева. Неопровержимые доказательства свидетельствуют, что это – дело рук российского ГРУ. Агентство расследований "Bellingcat" подтвердило, что российский агент Федотов, подозреваемый также по делу покушения в Солсбери на бывшего двойного шпиона Скрипаля в день отравления Гебрева, в апреле 2015-го, находился в Болгарии. Премьер-министр этой страны Бойко Борисов подтвердил, что София и Лондон сотрудничают в расследовании, связанном с данными преступлениями.



Михаил Федотов / Фото РосСМИ

Еще одной причиной, вызвавшей резкую критику болгарского МИД, стало намерение РФ открыть в русском культурном центре в Софии выставку "Освобождение Болгарии" в рамках кремлевской пропагандистской акции "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". МИД Болгарии озвучил по этому поводу резкую ноту протеста, призвав РФ не поддерживать "сомнительный исторический тезис про "освобождение".

Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских странах,

– говорится в документе.

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Третьей причиной разлада экс-союзников стал арест бывшего болгарского депутата и действующего председателя движения "Русофилы" Малинова. 10 сентября прокуратура Болгарии предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу России. Это – уже второй засвеченный Софией российский агент в текущем году. 9 сентября по такому же обвинению задержали секретаря "Русофилов", бывшего главного редактора болгарской газеты "Дума" Борисова.



Председатель движения "Русофилы" Николай Малинов / Фото РосСМИ

По словам генпрокурора Болгарии, действия Малинова и его подельников напрямую повлияли на состояние национальной безопасности государства. Он считает, что это – часть масштабных усилий по перенаправлению внешней политики Софии в Москву в ущерб союзному европейскому государству.

Малинов обвиняется в том, что находился на службе иностранных организаций в качестве шпиона,

– заявил заместитель генпрокурора Иван Гешев.

По его словам, тот работал на Российский институт стратегических исследований и российскую НГО "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", передавая им данные о болгарской внешней политике. По информации следователей, российский шпион намеревался создать в стране условия для того, чтобы Болгария отвернулась от стран Запада и начала ориентироваться на Россию.

Президент Болгарии Радев назвал обвинения, выдвинутые Малинову, очень серьезными, представляющими "неоспоримое доказательство" российского влияния в РБ.



Президент Болгарии Румен Радев / Фото ТААС

Очевидно, что, сбивая евроатлантический курс Болгарии, Кремль расшатывает всю геополитическую конструкцию ЕС и НАТО. Глобальная его цель – восстановить влияние РФ в границах зоны доминирования бывшего СССР. Для этого Путин выбивает самое слабое, по его мнению, звено. Российский вождь полагает, что это ослабит всю цепь, сделав ее податливой к манипуляциям РФ, ее спецслужб и завербованных ими агентов влияния.

Путин, подражая великим деятелям прошлого, в очередной раз пытается кроить мир по лекалам предшественников. Ведь тезис про Балканы как "мягкое подбрюшье Европы" сформулировал еще Черчилль в диалоге со Сталиным в августе 1942-го. Тот считал Балканы самым уязвимым местом гитлеровской Европы, называя его "мягким пузом крокодила", которое легче всего атаковать и где можно достичь победы.

В Кремле рассматривают Болгарию, как точку входа в регион и – эпицентр гибридного противодействия НАТО. Там рассчитывают на лояльность местного населения и прагматичность политических элит в отношении поставок российских энергоресурсов и их логистики. Манипулируя общественным мнением первых, и, коррумпируя вторых, Кремль планирует усилить политико-экономическую зависимость Болгарии от РФ, подрывая одновременно позиции Альянса.

Важно понимать, что Болгария сама по себе не является самоцелью Путина. РФ активно доминирует на территории других стран Юго-Восточной Европы. Речь идет об усиленной милитаризации аннексированного украинского Крыма, развитии ВТС с Сербией, организации операций по линии спецслужб в Косово, Боснии и Герцеговине... Наиболее резонансной в этом ряду стала попытка государственного переворота Черногории.

Военно-политические маневры Кремль рассматривает как инструмент давления на Украину. Его цель – окружить нашу страну по всей акватории Черного моря странами, лояльными к РФ. Эта стратегия особенно актуальна, с учетом возможности большой войны и активного военного взаимодействия Путина и Эрдогана в сирийском конфликте.

Но при этом, агрессивные действия РФ на территории в целом лояльных к ней Болгарии, Сербии и Черногории имеют обратную сторону медали. Острые антикремлевские выпады со стороны официальной Софии, традиционного партнера Москвы, активно резонируют в общеевропейском политикуме.

Для нас это важно, поскольку сигналы из Болгарии позитивно влияют на формирование позиций некоторых стран, традиционно чувствительных к украинскому вопросу. Им станет сложнее подыгрывать Путину в условиях, когда, ему противостоят даже его давние славянские партнеры. В этом контексте возможна коррекция в позициях Германии, Франции, Венгрии, Нидерландов, которые традиционно охлаждают наши евроатлантические перспективы, опасаясь беснований "русского медведя".

Данный фактор может сыграть в пользу Украины и в части организации в Киеве заседания парламентской ассамблеи Альянса в мае 2020-го. Не исключено, что такое решение будет утверждено именно на фоне нового витка противостояния цивилизованного мира с Кремлем. Оно сузит ведущим странам поле для маневров с Путиным, усилив позиции Украины в противостоянии с врагом. Старт этим и другим трансформациям может дать Болгария, если ей хватит воли стать "болгаркой", отсекающей клешни путинского геополитического краба.

Кстати: Более 10% украинцев используют российские СМИ как источник информации: опрос