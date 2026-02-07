Такого не бачили 140 років: у Балтійському морі фіксують аномалію

Учені, які вивчають океани, стверджують: Балтійське море сильно обміліло. Ба більше, його буквально здуває в Атлантичний океан.

Про це повідомляє Інститут досліджень Балтійського моря імені Лейбніца (IOW) у Варнемюнде. Парадоксально, та науковці кажуть, що це буде корисно для риб.

Дивіться також ООН оголошує "глобальне водне банкрутство": що це означає для планети та кожної людини

Як Балтійське море може здути в океан?

Середній рівень води в Балтійському морі впав до історичного мінімуму. Це сталося з початку січня через незвично тривалий період сильних східних вітрів.

Вимірювання на гідрологічних постах показують найнижчі значення з початку спостережень у 1886 році – тобто за останні 140 років.

Великі обсяги води були витіснені через протоки Бельтського моря між Німеччиною, Данією та Швецією в бік Північного моря,

– ідеться в дописі.



Бельтське море (Belt Sea) / Скриншот 24 Каналу з енциклопедії Britannica

Зараз у Балтійському морі бракує близько 275 кубічних кілометрів води.

Оскільки Північне море – частина Атлантичного океану, то можна говорити, що Балтійське море здуває в Атлантичний океан. До слова, Балтика є внутрішнім морем, пов'язаним зі Світовим океаном тільки через протоки у Північне море.



Балтійське море / Скриншот 24 Каналу з Google Maps

Дослідники з Інституту досліджень Балтійського моря імені Лейбніца у Варнемюнде (IOW) говорять: це рідкісне океанографічне явище може призвести до значного припливу солоної води з Північного моря до Балтійського моря. Цей приплив дуже вплине на фізичні та хімічні умови в глибоких басейнах Центральної частини Балтійського моря.

Показуємо Північне море та Атлантичний океан на карті світу

Але це має і позитив. У глибоких центральних басейнах Балтійського моря протягом років і навіть десятиліть є дефіцит кисню в глибоких шарах води. Тому, якщо солона і багата на кисень вода з Північного моря потрапить у Балтику (шанс на це становить 80 – 90 відсотків), це буде корисно для екології.

Температура глибоководних басейнів у центральній частині Балтійського моря знизиться. Зараз вона підвищується вже 30 років, тож там активні мікроби, а от для риб бракує кисню. А ще з осаду можуть вивільнитися поживні речовини, тому в морі їх побільшає.

Раніше ми писали про те, що у Великій Британії пляж укрило картоплею фрі та цибулею. І це може бути призвести до екологічної катастрофи.