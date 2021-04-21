Били, забирали гроші, спокушали дружин: у Росії банда 2 роки тероризувала військових

У Росії винесли вирок у справі банди кримінального авторитета на прізвисько Пигарь. Його вважали "смотрящим" від злодіїв в законі у невеликому місті Алейськ.

2 роки кримінальники тримали в страху жителів міста, збираючи з них данину. Алейськ – невелике місто на 30 тисяч людей, де є військова частина. Відтак бандити Олега Пигаря жертвами найчастіше обирали солдатів і офіцерів з місцевої військової частини.

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Жертви банди – військові

Алейськ – провінційне містечко, але з однією важливою поправкою: у ньому дислокована 35 гвардійська мотострілецька бригада. Втім, військових у страху тримала банда Пигаря. Банда діяла зухвало і обирала жертвами військових. Потерпілі навіть зовні дуже схожі: невисокі і нездатні постояти за себе. Усі молоді, трохи більше 20 років – без життєвого досвіду.

З 31 потерпілого 25 осіб – військовослужбовці: 24 контрактники і один молодший офіцер. Решта – цивільні. При цьому опиратися бандитам намагалися лише 8 осіб, інші потерпілі покірно несли гроші.

Цікаво, що джерело інформації про "страшних бандитів", які готові розправитися з будь-яким, хто їх не послухається, досі не знайшли. Просто всі в місті говорили про "блатних", які вимагають гроші і яким краще заплатити.



Затримали банду ще у 2015 році / Скриншот з відео

Злочини Пигаря і поплічників

Чоловіки вимагали грошей під різними приводами: хтось не так подивився, хтось начебто штовхнув і подібне.

Деякі вимагання і зовсім стоять осібно: один з учасників банди зумів спокусити дружину офіцера бригади і похвалився цим перед босами. Ті знайшли жінку і за мовчання зажадали у неї 5 тисяч рублів. І вона заплатила.

Одного разу, дізнавшись, що у військовослужбовця зламався особистий автомобіль, банда запропонувала його безкоштовно полагодити. Натомість вони попросили недовго покористуватися машиною. Кілька місяців бандити їздили на цій машині, а потім продали її. Ніяких грошей потерпілий не отримав.

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Яке покарання отримала банда

Суд тривав 3 роки, в основному тому, що потерпілі виїхали з Алейська – їх доводилося розшукувати по всій країні. Допити в основному йшли через відео.

Вирок у справі банди оголошували два тижні. З 37 злочинів під час процесу були доведені 34.

Керівник групи Олег Пигарев був засуджений на 12 років колонії особливого режиму. Його права рука Сергій Ковальов – на 12,5 року: сумарно у нього злочинів більше, ніж у керівника групи. Ще двоє учасників отримали 10 і 8,5 років колонії суворого режиму.