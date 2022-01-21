Бандера наздоганяє Хмельницького: рейтинг найпопулярніших сторінок української Вікіпедії

Громадська організація "Вікімедіа Україна" оприлюднила найпопулярніші матеріали за 2021 рік в україномовній "Вікіпедії". Найбільше шукали інформацію про Україну, Тараса Шевченка та Київ.

Найпопулярнішою стала стаття про Україну, яку переглянули понад мільйон разів. За нею на другому місці – сторінка про письменника Тараса Шевченка – 772 тисячі відвідувань.

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"Рейтинг найпопулярніших статей залежить від того, що цікавить та хвилює українців. Наприклад, цього року зріс інтерес до тематики війни: до найбільш відвідуваних повернулися матеріали про ЗСУ та війну на сході України", – прокоментував заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" Микола Козленко.

Найпопулярніші сторінки

До десятки рейтингу увійшли також статті про:

Лесю Українку (571 087 відвідувань);

англійську мову (431 688 відвідувань);

українську мову (385 842 відвідувань);

Івана Франка (372 660 відвідувань);

Сполучені Штати Америки (364 183 відвідувань);

Другу світову війну (364 084 відвідувань);

Київську Русь (338 542 відвідувань).



Найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2021 році / Графік "Вікімедіа Україна"

Історичні постаті

Якщо порівнювати з 2020 роком, то Степан Бандера значно піднявся в рейтингах. Кількість переглядів статті про нього налічує майже 263 тисячі. Приблизно такий, але трохи більший показник у Богдана Хмельницького.



Бандера за популярністю відвідувань наздоганяє Хмельницького / Фото 24 каналу

Окрім вищезгаданих історичних осіб, до рейтингу потрапили:

Роксолана (222 119 переглядів);

Михайло Грушевський (207 683 переглядів);

Ярослав Мудрий (203 315 переглядів);

Сулейман I Пишний (192 015 переглядів);

Іван Мазепа (191 068 переглядів).

Сучасники

Найпопулярнішою серед сучасників стала стаття про королеву Великої Британії Єлизавету II (майже 300 тисяч відвідувань). Вона підіймається в рейтингу україномовної "Вікіпедії" протягом останніх років.



Найпопулярніша серед сучасників – стаття про Єлизавету II / Фото Getty Images

Крім того, багато читачів цікавились також:

Ліною Костенко (229 400 відвідувань);

Ілоном Маском (222 675 відвідувань);

Володимиром Зеленським (217 505 відвідувань);

Андрієм Шевченком (186 641 відвідування);

Олександром Усиком (173 563 відвідувань);

Петром Порошенком (165 756 відвідувань);

Кріштіану Роналду (162 152 відвідувань);

Сергієм Стерненком (158 833 відвідувань);

Моргенштерном (146 250 відвідувань).

Сучасна подія

Війна на сході України очолила рейтинг найпопулярніших сучасних подій. Матеріал про неї отримав 229 тисяч переглядів.



Війна на Донбасі очолила рейтинг найпопулярніших сучасних подій / Фото 24 канал

Водночас наші співгромадяни активно шукали інформацію про:

померлих 2021 року (193 679 переглядів);

вакцину Pfizer–BioNTech проти COVID-19 (177 581 переглядів);

Чемпіонат Європи з футболу 2020 (177 518 переглядів);

пісенний конкурс "Євробачення-2021" (167 713 переглядів);

Талібан (161 000 переглядів);

Біткоїн (156 633 переглядів);

російсько-українська війна (з 2014) (151 329 переглядів);

Moderna (вакцина) (150 067 переглядів);

втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з січня 2021 року) (140 294 переглядів).

Українська Вікіпедія за підсумками 2021 року опинилася на 16 місці у світі за відвідуваністю. За попередній рік її сторінки переглянули 891 мільйон разів.

До слова, з 1 грудня 2021 року до 28 лютого 2022 року українська Вікіпедії проводитиме конкурс статей "Вікіпедія для школи". Саме тому вчителів та викладачів запросили приєднатися до ініціативи.