Бандеромобіль і бандера-фугас: тероборона Києва підготувала для окупантів "подарунки"

У Києві бійці територіальної оборони продовжують готуватися до зустрічі з російськими окупантами. Навіть створюють для них "вибухові сюрпризи".

Їх приготували у 112 Окремій Бригаді територіальної оборони міста Києва. Українські бійці обіцяють росіянам "гостинну" зустріч.

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Тож поки росіянам лячно навіть в окопах під Києвом, столична територіальна оборона ретельно готується зустріти "другу армію світу". Ексклюзивний 300-кілограмовий подарунок для окупантів назвали "бандера-фугас".

З ним українські хлопці зустрічатимуть російських загарбників на підступах до столиці.

У нас є Бандеромобіль і ми створили 300-кілограмовий "бандера-фугас". 112 бригада ТрО чекає москалів у гості,

– мовиться у підписі відео.

Добрих гостей кияни люблять, а от непроханих – ні. Тож для них приготували кілька сотень таких "подарунків". А буде ще більше, запевняють захисники.

У окупантів немає ресурсів

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, для наступу на Київ у ворожих військах немає ресурсів. Тому російське військове керівництво перекидає на територію Білорусі та окупованого Криму озброєння та військової техніки з військових округів Росії.

На Броварському, Чорнобильському та Бучанському напрямках оборони Києва окупанти змушені відмовитися від наступальних дій. Ворог перегруповує війська, веде розвідку позицій ЗСУ та намагається втримати раніше зайняті рубежі.

Тероборона Києва підготувала для окупантів "подарунки": дивіться відео