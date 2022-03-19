Банер у Хітроу: британська поліція збирає свідчення міжнародних злочинів стосовно українців
19 березня 2022 , 20:53Читать новость на русском
Джерело:"Дзеркало тижня"
У лондонському аеропорту Хітроу встановили спеціальні банери. На них людей, які прибули з України, закликають повідомляти про випадки можливих військових злочинів чи злочинів проти людства.
Інформацію збирає поліція Великої Британії. Окрім того, люди у Хітроу можуть звернутися до поліцейських або працівників аеропорту, які нададуть необхідну допомогу.
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Банер у лондонському аеропорті Хітроу. Служба столичної поліції збирає свідчення міжнародних злочинів стосовно українців, які прибули в країну, для Міжнародного кримінального суду,
– мовиться у повідомленні.
Банер у Хітроу / "Дзеркало тижня"
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