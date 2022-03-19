Банер у Хітроу: британська поліція збирає свідчення міжнародних злочинів стосовно українців

У лондонському аеропорту Хітроу встановили спеціальні банери. На них людей, які прибули з України, закликають повідомляти про випадки можливих військових злочинів чи злочинів проти людства.

Інформацію збирає поліція Великої Британії. Окрім того, люди у Хітроу можуть звернутися до поліцейських або працівників аеропорту, які нададуть необхідну допомогу.

Зауважте Путін дав чітко зрозуміти, що всі ми в небезпеці, – Міноборони Великої Британії

Банер у лондонському аеропорті Хітроу. Служба столичної поліції збирає свідчення міжнародних злочинів стосовно українців, які прибули в країну, для Міжнародного кримінального суду,

– мовиться у повідомленні.



Банер у Хітроу / "Дзеркало тижня"

Велика Британія розширила санкційний список: дивіться відео