У Бангладеш літак впав на шкільний кампус: є жертва та постраждалі
- У понеділок, 21 липня, літак Військово-повітряних сил Бангладеш впав на шкільний кампус у районі Уттара столиці Дакка.
- За даними місцевого телеканалу Jamuna TV, поранення отримали щонайменше 13 осіб, серед них – учні.
У понеділок, 21 липня, на півночі столиці Бангладеш Дакки сталася авіакатастрофа. Навчальний літак Військово-повітряних сил країни зазнав аварії та впав на шкільний кампус.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
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Що відомо про авіакатастрофу в Бангладеш
Військові та представники пожежної служби країни повідомили, що літак впав на школу та коледж Milestone у районі Уттара.
За попередніми даними, внаслідок падіння щонайменше одна людина загинула, також є постраждалі. В момент авіакатастрофи на території навчального закладу перебували діти.
Місцеве телебачення показало кадри з місця події, на яких видно густий дим та полум'я. За даними телеканалу Jamuna TV, поранення отримали щонайменше 13 осіб, серед них – учні.
На місці авіакатастрофи спалахнула пожежа: дивіться відео
У короткій заяві пресслужба армії Бангладеш підтвердила, що літак типу F-7 BGI належав Військово-повітряним силам.
Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі. Літак злетів о 13:06 (за місцевим часом, – 24 Канал),
– повідомили у відділі зв'язків з громадськістю військового відомства.
У мережі показали кадри з місця авіакатастрофи: дивіться відео