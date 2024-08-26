Банк "Альянс" другий рік замилює очі Нацбанку наміром збільшити статутний капітал

Банк "Альянс" вже втретє не зміг продати/розмістити акції додаткової емісії. 22 серпня безрезультатно завершився черговий термін, наданий акціонерам банку для переважного права викупу нових акцій.

Це свідчить або про реальний стан фінансових справ банку, якому не довіряють власні акціонери, або про те, що історія з допемісією є лише способом утримати Нацбанк від радикальних заходів щодо виведення банку з ринку, як розіграна, лише з метою дати Нацбанку підставу не вживати радикальні заходи з виведення банку з ринку.



Втім, така практика, очевидно, не викликає заперечень у регулятора, оскільки реакції з боку НБУ відсутня. Вітчизняні та зарубіжні журналісти неодноразово та безуспішно просили голову НБУ Пишного прокоментувати ситуацію з фінустановою.

Зловживання в банку Альянс

Зловживання в банку "Альянс" у передвоєнні роки неодноразово потрапляли в поле зору Нацбанку та правоохоронних органів. В переліку таких зловживань: історія з обслуговуванням гемблінгових компаній з російським слідом, махінації з ОВДП, несплата за банківськими гарантіями, виданими на користь Міноборони.

Вже в умовах повномасштабної війни банк "Альянс" став учасником схеми, якою збитки на понад 1 мільярд гривень було завдано НЕК "Укренерго". Мова йде про видану та несплачену на користь державної компанії банківську гарантію на 1,85 мільярда гривень. Попри безумовний характер такого типу відшкодування, банк вже третій рік судиться з державою.

Річ у тім, що позиціонуючи себе як лідера ринку банківських гарантій і заробляючи гроші на їх масовій видачі, банк "Альянс" не мав і не має реальних ресурсів для їх обслуговування. Так, видана у 2021 році гарантія в 1,85 мільярда гривень перевищила 25% вартості активів банку. Як виявило розслідування НАБУ у гучній справі про завдання збитків НЕК "Укренерго", керівництво банку "Альянс" систематично підробляло звітність і надало Нацбанку за даною гарантією занижені в 6 разів дані, що само по собі мало стати підставою для припинення діяльності банку. Перевірка НБУ в січні 2023 року виявила не лише ці порушення, але й не відповідність діяльності банку іншим нормативам.

Втім, Нацбанк вирішив рятувати банк, адже ще в 2022 році видав банку "Альянс" кредитів рефінансування на майже 2,5 мільярда гривень. Очевидно, однією з умов, на яких банку дозволили продовжити своє існування, стало зобов’язання керівництва банку збільшити статутний капітал фінустанови. Вперше намір збільшити статутний капітал на 247 мільйонів гривень шляхом емісії акцій банк "Альянс" озвучив ще влітку 2023 року. Тоді ж в ЗМІ гучно повідомлялось про дозвіл антимонопольного комітету, отриманий Головою наглядової ради та фактичним бенефіціаром банку Павлом Щербанем на придбання пакета допемісії банку, що зосереджувало б в його руках більш ніж 25% акцій банку.

Відтоді, за даними звітності банку "Альянс", аналогічні рішення про допемісію приймались ще тричі. Втім жодне з перенесень і продовжень термінів продажу акцій для чинних 43 акціонерів банку не принесло результатів. Не допомогла навіть заміна Голови правління банку. Обвинувачену та оголошену у міжнародний розшук у справі НАБУ про завдання збитків державі на 716 мільйонів гривень Фролову акціонери банку відправили у відставку у травні 2024 року. Щоправда, й статус виконувача обов’язків голови правління, в якому наступник Буркиця перебуває вже більш ніж три місяці, очевидно, не додає впевненості акціонерам в майбутньому фінустанови. В будь-якому випадку, вкладати свої кошти в банк акціонери бажання не виявили.

Не спішить ставати власником 25% акцій банку і Павло Щербань. За даними ЗМІ, Голова наглядової ради банку "Альянс" лише за останній рік став засновником і єдиним бенефіціаром трьох компаній із заявленим загальним статутним капіталом у 2,5 мільярда гривень. Чи дійсно Павло Щербань має підтверджене джерело походження та намір внести ці кошти в статутний фонд новостворених компаній, чи це чергова схема з легалізації коштів за допомогою відкритих в банку "Альянс" рахунків цих компаній – питання до Державної податкової служби. До того ж наприкінці року Павло Щербань, ймовірно, залишить свою посаду через завершення терміну повноважень.

Наразі виглядає на те, що фінансова ситуація в банку "Альянс" зайшла в глухий кут, тож, справа тепер за НБУ та паном Пишним. Можливо, хоча б продемонстрована банком "Альянс" недоговороспроможність змусить керівництво НБУ озвучити свою позицію причин лояльності до фінустанови.