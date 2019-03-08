Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування

Нерідко навіть великі банки стають банкрутами. Відтак після цього в них залишаються елітні апартаменти, тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості й дорога земля. Проте через незаконні оборудки вони дивним чином переходять у власність невідомих приватних фірм.

Тому існує ФГВФО, тобто Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Завдання цієї установи – вигідно продати всі нерухомість, яка залишилася від банків-банкрутів, а потім передати всі виручені гроші вкладникам і кредиторам банку.

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Але останнім часом десятки квартир, цілі бізнес-центри й сотки землі дивним чином переходять у власність невідомих приватних фірм. А сам фонд залишається ні з чим. Директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін зазначив, що установа втрачає гроші та нерухомість через так званих чорних нотаріусів.

За 2018 рік ми продали нерухомості та іншого на шість мільярдів гривень, а за 2018-2019 роки в нас вкрали 4,5 мільярда. Один зі знакових активів, який вивели – це офісне приміщення "Платінум банка". Ми і донині не можемо його повернути,

– відзвітувала заступниця директора ФГВФО Світлана Рекрут.

Чим прославилися Кауфман та Грановський

Журналістка Олена Ротарі сказала, що одеського бізнесмена Олександра Грановського та володаря "Платинум банка" Бориса Кауфмана називають найінтелігентнішими аферистами. Саме вони протягом останніх 20 років здійснювали масштабні оборудки, за які їх не можливо було притягнути до відповідальності.

Наймасштабніша операція яку пов'язують з Кауфманом і Грановським – приватизація одеського аеропорту ще за часів Януковича. За даними НАБУ і журналістів 75% майна летовища незаконно відійшли під контроль бізнесменів.



Борис Кауфман та Олександр Грановський

Відтак фірма, яку вони створили, аби відремонтувати аеропорт, приватизувала 75% летовища фірмі Олександра Грановського.

Оборудки з нерухомістю "Платинум банку"

Не так давно величезна будівля вартістю майже 150 мільйонів гривень перебувала у власності збанкрутілого "Патинум банку" і була на контролі у Фонду гарантування вкладів. Її мали продати, але несподівано у цієї будівлі з'явились нові приватні власники. Які, словом, не мали права собі приватизувати будівлю, бо після збанкрутіння банку уся нерухомість переходить на баланс ФГВФО. Новим власником стала фірма "Садіг Тофік". Яку створили за день до того, як на неї переписали нерухомість.

У Фонді гарантування розповіли, що незаконні операції щодо цієї будівлі почались ще два роки тому. Спершу Фонду гарантування заборонили продавати цей актив нібито через підробну ухвалу суду. Згодом попри накладену заборону будівлю переписали на фізичну особу, а потім ще і на юридичну.



Інформація про будівлю "Платінум банку"

Отже, на основі підозрілої іпотеки будівлю оформили на громадянина Садігова Фаміла Тофіка, а потім переписали на його ж фірму зі схожою назвою "Садік Тофіг" на підставі акта приймання передачі. Але як бачимо у реєстрі нема ні серії ні номеру цього акту.

Як виявилось, реальні організатори вирішили взагалі не заморочуватись, аби замітати сліди й шукати підставних осіб. Новим директором "Садіг Тофік" нещодавно став Вязовский Юрій Михайлович. Відомо, що саме він 15 років тому був помічником народного депутата Олександра Грановского. Сам же Грановський разом із Борисом Кауфманом і є колишніми власниками цієї будівлі.

Виходить, що бізнесмени та власники збанкрутілого "Платинум банку" незаконно привласнили його. Тим самим не дали Фонду гарантування вкладів продати його та розрахуватися з кредиторами та вкладниками банку.



"Платинум банк"

Нині у поліції триває слідство, а сам міністр юстиції визнав, що з початком децентралізації рейдерство у рази виросло. Тепер обіцяє, що усі філії КП будуть поза законом. Зрештою уряд погодив ініціативу Петренка, але філії комунальних підприємств як працювали так і працюють. Як виявилось, заборона стосується лише нових філій.

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