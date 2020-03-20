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      Яка ситуація з готівкою у банкоматах Приватбанку

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      Ситуація з розрахунками у "Приватбанку" під час карантину / Getty Images

      По всій Україні діє режим загальнонаціонального карантину. Банківські розрахунки переходять у режим онлайн. За минулий тиждень у "Приватбанку" зафіксували зростання на третину кількості безготівкових оплат та завантаження онлайн-додатків. Однак і готівки у банкоматах вистачає.

      Про ситуацію з готівкою та безготівковими операціями розповів прессекретар "Приватбанку" Олег Сегра, пише "Інформатор".

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      За словами Серги, усі банкомати працюють в стандартному режимі. Однак українці знімають готівку або у попередніх обсягах, або вдвічі менше. Водночас є чітка тенденція переходу в онлайн.

      За останній тиждень ми зафіксували зростання на третину кількості безготівкових оплат в порівнянні з аналогічним періодом минулого року,
      – зазначив прессекретар.

      Крім того, втричі зросла кількість завантаження онлайн-додатків. "Ми чітко бачимо, що люди насправді пішли на карантин", – пояснив прессекретар "Приватбанку".

      Що змінилося у розрахунках за перший тиждень карантину

      • клієнти "Приватбанку" стали частіше оплачувати покупки картками й електронними гаманцями;
      • від 11 до 18 березня оборот в мережі торгових платіжних терміналів зріс на 37%, тобто 3,6 мільярда гривень. Це у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року;
      • найзначніше зросли безготівкові оплати в аптеках та магазинах товарів для здоров'я – на 51,7%;
      • у продуктових магазинах та супермаркетах обсяг безготівкових оплат зріс на 39,2%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Банки Гроші Новини України Карантин в Україні 2020 Фінанси Приватбанк
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