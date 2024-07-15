Банк Кредит Дніпро облаштував новий сквер на Трухановому острові в Києві

Банк Кредит Дніпро облаштував сквер для відпочинку містян на Трухановому острові в Києві. Новий сквер розташований вздовж стежки "Труханів трейл", неподалік траси та водного каналу.

Як розказали у пресслужбі банку, все було зроблено зусиллями співробітників – розчистили територію, встановили дерев'яні лавки біля води, створивши мальовниче місце для проведення часу на природі, зазначає 24 Канал. Тепер відвідувачі Труханового острова мають ще одну можливість насолодитися гарним краєвидом і відпочити на лоні природи.

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Труханів острів на Дніпрі має велике значення для столиці як природний, культурний і рекреаційний об'єкт. Щодня десятки тисяч українців відвідують його для прогулянок, занять спортом та участі в різноманітних заходах.

Як річка Дніпро дарує життя містам і селам на своєму шляху, так і наш банк сприяє економічному та соціальному розвитку України. Ми з командою вирішили власними силами облаштувати на Трухановому острові місце для відновлення сил і позитивної енергії, яка так необхідна всім українцям, особливо зараз, – прокоментував ініціативу Сергій Панов, голова Правління Банку Кредит Дніпро.

Як відомо, 7 липня Банк Кредит Дніпро відзначив 31 річницю своєї діяльності. Це вже третій день народження банку, який випадає на період повномасштабної війни, тому команда банку разом із клієнтами та партнерами продовжує робити все можливе для перемоги України. Банк залишається надійним фінансовим партнером для бізнесу й українців, робить вагомий внесок у розвиток економіки держави й активно реалізує пакет соціальних і благодійних ініціатив.