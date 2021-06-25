Банкова розраховує на допомогу Філатова, як технічного кандидата, у боротьбі з Кличком

Мер Дніпра Борис Філатов ймовірно буде допомагати Володимиру Зеленського переобратись на другий термін. Його розглядають як технічного кандидата у боротьбі з міським головою Києва Віталієм Кличком.

Таку думку у своєму блозі висловив правник та аналітик Андрій Вігірінський.

Вігірінський зазначив, що саме Кличка на Банковій розглядають як основного конкурента Зеленського на майбутніх виборах. Він компромісна фігура як для Заходу, так і Сходу, є упізнаваним, не має серйозних конфліктів з олігархами і давно сформував мережу міжнародних контактів серед американських та європейських союзників України. Також має гарну історію успіху та феноменальний результат на попередніх мерських виборах.

Враховуючи результати кандидатки від "Слуги народу" Ірини Верещук на цих виборах, яку особисто презентував та підтримував президент Зеленський, "фактор Кличка" не на жарт занепокоїв резидентів кабінетів на Банковій. Тим більше, що з початку пандемії мер Києва неодноразово вступав в конфронтацію з центральною владою щодо підходів у боротьбі з пандемією. При цьому він виступав не лише як мер найбільшого міста, але і як голос регіональних еліт – з позицій голови Асоціації міст України,

– написав Вігірінський.

Боротьба проти Кличка почалась ще навесні, коли в офісах комунальних підприємств Києва відбулись обшуки, а кількох соратників мера столиці навіть викликали на допити. Згодом, для нейтралізації Кличка Банкова пішла на неформальний союз зі своїми донедавна яскравими критиками. Вже в червні під егідою Офісу Президента в Хмельницькому було проведено Конгрес регіональних та місцевих влад, на який мера столиці не запросили. Формально очільником Палати місцевих влад цього конгресу був обраний Андрій Садовий, але ключовим спікером став його заступник і мер Дніпра Борис Філатов.

"Що цікаво, напередодні різко знизився градус критики, який сам Філатов та його давній соратник і бізнес-партнер Геннадій Корбан адресували Президенту Зеленському та його оточенню. Протягом поточного року громадськість не шокують новинами про завершені та скеровані до суду кримінальні провадження щодо представників мерії Дніпра, які мали б бути логічним наслідком розслідування злочинів, у рамках яких, у 2019–2020 роках працівниками СБ України, ледь не щомісяця обшукували комунальні підприємства та установи Дніпра. В логіці української політики це зазвичай свідчить про появу нового, ситуативного політичного альянсу", – припустив Вігірінський.

Власне, від такого союзу у виграші обидві сторони, вказує аналітик. Банкова виставляє проти Кличка харизматичного та авторитетного господарника Філатова. А Корбан та Філатов отримують другий шанс на повернення у велику політику.

"Він (Філатов, – 24 канал) іміджево розмиває та організаційно ослаблює Кличка, оскільки теж є вихідцем з місцевого самоврядування, теж представляє інтереси місцевої влади, але в межах Палати місцевих рад, а не Асоціації міст України. А слід розуміти, що для Кличка саме Асоціація міст України – це ключ до роботи з регіональними елітами та розгортання власної кампанії напередодні виборів, після того як його партія, фактично, розчинилася у "Блоці Петра Порошенка". Що ж до Філатова та Корбана – то це не лише можливість "спати спокійно", але і новий шанс на вихід у загальнонаціональну політику з "Пропозицією", після розгрому Порошенком проєкту "Укроп", – підсумував Вігірінський.