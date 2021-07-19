На Банковій розглядають трьох кандидатів на заміну Кличка в КМДА

В Офісі Президента не залишили ідею звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

На сьогодні, як повідомили виданню джерела на Банковій, розглядаються 3 кандидатури:

Перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба (Кличко свого часу говорив, що його рекомендував Єрмак). Юрій Голік – один з головних координаторів і піарників проєкту "Велике будівництво". Представник Кабміну в Раді нардеп Олена Шуляк, яка в минулому була не чужа будівельному бізнесу.

За словами джерела в Офісі Президента, ще невідомо коли відбудеться остаточне рішення про звільнення Кличка з КМДА, хоча ймовірність цього дуже висока.

Але є юридичні моменти – чи має право президент розділяти посади міського голови і голови КМДА. Хоча юристи на Банковій схиляються до думки, що має право. Другий момент – кандидати. Якщо ставити людину на посаду голови КМДА, то повинен бути якийсь потужний кадр, який повністю обнулить Кличка, який залишиться мером. Але є сумніви, чи впораються з цим завданням кандидати, які зараз розглядаються,

– розповіло джерело.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський заявив, що не задоволений роботою мера Києва Віталія Кличка, але намірів зняти його з посади голови КМДА глава держави не озвучив.

Більше того, перед цим у під'їзд до глави Києва прийшли озброєні силовики, проте вони сказали, що не до нього, а до сусідів.

Видання докладно писало про те, чому в будинок, де живе Віталій Кличко, прийшли з обшуком і при чому тут Зеленський.

Потім правоохоронці провели у справі про несплату податків обшуки в офісах комунальних підприємств Києва, підрядних їм організаціях, а також у соратника і кума мера Києва Кличка Артура Палатного.