Барикади, штурм і затримані: з'явились фото, відео і деталі сутичок в Одесі

Вдень 21 травня кілька десятків активістів з різних громадських організацій пікетували фірми "Українська національна блокчейн асоціація", що займається продажем криптовалюти.

Як інформує одеське видання "Думская", активісти прийшли "з'ясовувати стосунки" з бізнесменами фірм, що розташовуються в будівлі.

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Ті, у свою чергу, закрилися в офісі, який охороняє агентство "Самсон".

На місце також прибули правоохоронці, які намагались не допустити сутичок та заворушень.

За даними місцевих ЗМІ, протистоянню передував конфлікт між фінансовим директором "Української національної блокчейн асоціації", ізраїльським бізнесменом Романом Купером та главою організації "Рада Громадської безпеки" Марком Гордієнко.

Купер, нібито, звинуватив громадського працівника у вимаганні грошей і публічно образив його 2 травня під час поминальних заходів на Куликовому полі.

У свою чергу Гордієнко оприлюднив документи і скріншоти, які, буцімто, свідчать про кримінальне минуле Романа Купера та його симпатії сепаратистам на сході України.

Пізніше активісти почали закидувати будівлю яйцями, а на вході в офіс звели саморобну барикаду.

У поліції повідомили, що за вчинення дрібного хуліганства в Київський відділ поліції доставили трьох громадян, які кидали невідомими предметами в охоронців фірми.

Як пише "Думская", приблизно о 16:30 поліцейський спецназ евакуював Купера з будівлі і вивіз у невідомому напрямку.



Сутички в Одесі 21 травня

Дивіться відео заворушень в Одесі 21 травня (18+):

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