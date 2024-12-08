Башар Асад прилетів з родиною в Москву, – російські ЗМІ

Сирійський диктатор Башар Асад прилетів разом зі своєю родиною у російську Москву. Там йому надали прихисток.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Раніше Кремль підтримував режим Асада у Сирії.

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Асад з родиною перебуває у Москві

Інформацію про приліт Асада разом з родиною у Москву російським пропагандистам надало джерело у Кремлі. Інші подробиці щодо стану та порятунку поваленого сирійського президента не наводяться.

Росія, виходячи із міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок,

– сказав співрозмовник пропагандистів.

Співрозмовник російських держагентств також додав, що лідери сирійської опозиції буцімто гарантували безпеку російських військових баз та дипломатичних установ у країні.

Окрім того, це джерело наголосило, що офіційні особи РФ перебувають у контакті з представниками збройної сирійської опозиції. Росія також запросила екстрені консультації в Раді безпеки ООН щодо ситуації в Сирії.

До слова, у ГУР МО раніше розповідали, що Росія прикривала операцію з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Окрім того, російські військові продовжують похапцем пакуватися і тікати з Сирії.

До цього повідомляли, що Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі під час втечі з Сирії. Журналісти писали, що борт, де був повалений сирійський президент, спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, але потім зробив різкий розворот. Він кілька хвилин летів у зворотному напрямку, після чого зник з радарів недалеко від міста Холм.

Окрім того, раніше поширювалися чутки про втечу Асада з Сирії, однак точно не зазначалося, куди саме міг втекти сирійський диктатор. Президентська гвардія Асада також більше не була розміщена в його звичайній резиденції, як це було б, якби він був там. Водночас Офіс президента Сирії заперечував, що Асад залишив Дамаск або поїхав до іншої країни, заявивши, що деякі іноземні ЗМІ "поширюють чутки та неправдиві новини".

Чутки про втечу Асада з Сирії почали поширюватися після підступу сирійської опозиції до столиці країни – Дамаска. Зрештою повстанцям вдалося взяти місто під свій контроль, а президент мусив тікати до Росії, яка його весь час підтримувала.