На Лазурному узбережжі полюють за авто і цінностями українського "батальйону Монако"

Як виявилося, українським "біженцям" у Монако "не так вже й" солодко живеться. На статки мільйонерів націлився місцевий криміналітет.

Багатії ризикують втрати частину своїх розкішних автівок та дорогоцінностей, а в поліцію піти можуть далеко не всі.

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Які проблеми виникли у "батальйону Монако"

На Кап-Ферра, у Ніцці, Монако й Монте-Карло злочинні угруповання обкрадають певні будинки, квартири й автомобілі. Ця проблема була завжди, але зараз вона активізувалась. А все тому, що місцеві зрозуміли, що на Лазурне узбережжя приїхали багато українських мільйонерів. Полюють саме на них.

Журналісти-розслідувачі встановили, що до поліції надходить багато звернень про викрадення грошей та інших цінностей. Однак є й ті, які не звертаються до правоохоронців, адже просто не зможуть пояснити, звідки у них ці статки.

Кого з втікачів-мільйонерів журналісти помітили на Лазурному узбережжі

На курорті журналісти побачили екснардепа від "Партії регіонів", який посідає 21 місце в списку найбагатших людей України – Віталія Хомутинніка. Політик пересувався на автомобілі з чеськими номерами, а коли зрозумів, що за ним спостерігають, його яхта "Апостроф" почала дрейфувати між грецькими островами. За кілька тижнів Хомутиннік опинився у Відні, а далі полетів до Лондона. Зауважимо, екснардеп виїхав з України за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії.

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Крім цього на Лазурному узбережжі помітили:

заступника голови правління "Приватбанку" з питань реорганізації та проблемних активів Ігоря Лебединця;

колишнього депутата Донецької обласної ради від "Партії регіонів" Владислава Гельзіна;

доньку нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса Світлану;

ймовірного неофіційного бенефіціара компанії "Євроенерготрейд" Едуарда Кохана;

колишнього голову Фонду держмайна Дмитро Сенниченка;

пасинка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Родіона Гайсинського тощо.

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"Батальйон Монако" – це символічна назва українських чиновників та бізнесменів, які виїхали за кордон до або вже після 24 лютого. Більшість з них незаконно виїхали з країни й вирішили відсидітися на дорогих курортах.