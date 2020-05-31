Незабаром у спільному проекті 24 каналу та благодійного фонду "Рідні" ви побачите 10 унікальних історій усиновлення. Вони точно не залишать ваше серце байдужим.

Зворушлива історія сім'ї Шміліховських

Герої першої програми – сім'я Шміліховських. Детальніше про їх історію – у матеріалі 24 каналу.

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Злата та Лука – брат і сестра. Чужі по крові, але рідні по духу. Їхні батьки Ірина та Анатолій протягом 10 років не мали дітей. А потім вирішили подарувати сім'ю прийомній дитині. Так у їхньому житті з'явилася Злата.

Вдячні Богові, що він дав милість бути її батьками. Страху не було, напевно. Вона дуже маленька була. От якийсь такий трепет був,

– розповіла Ірина Шміліховська.

А невдовзі після усиновлення вона дізналася, що вагітна. Тож упродовж 10 місяців Шміліховські двічі стали батьками.



Сім'я Шміліховських розповіла свою історію щастя / Скриншот з відео

Про проєкт "Рідні" на 24 каналі

Команда проєкту "Рідні" розповіла, що найважчим було знайти героїв для першої програми. Адже тема усиновлення в Україні тривалий час була закритою.

"Ми зрозуміли: можливо, є якась одна сім'я, яка має такі самі сумніви, які були в нас. І якщо наша історія комусь допоможе розвіяти ці сумніви, то це потрібно зробити", – підкреслив Антон Шміліховський.

Як тільки зняли дебютний випуск, шукати героїв стало значно легше. Авторка та ведуча проєкту Мар'яна Романяк зазначила: найприємніше на зйомках було бачити тих дітей, які щасливо ростуть поруч із батьками, з іншими дітьми.

Часто приїжджаючи на зйомку, я не завжди знала, яка дитина є біологічною, а яка усиновленою. Так, вони ж всі схожі між собою, в них схожі риси, в них схожий характер, тембр голосу. Як так може бути?,

– додала вона.

В Україні триває реформа системи інтернаті, мета якої – збільшити кількість дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей. А також скоротити чисельність інтернатів.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба наголосив, що сьогодні усиновлювач користується повагою в більшості випадків. "Програма говорить про те, що вже сьогодні більш охоче говорять про це, показують. І це змінює ставлення суспільства", – запевнив він.

Довідка. Загалом в Україні 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми благодійний фонд "Рідні" розповідатиме про дітей, яких можна всиновити.



Глядач зможе зателефонувати на гарячу лінію благодійного фонду "Рідні" – 0800 300 484 – та отримати необхідну інформацію. Прем'єра проєкту в ефірі "24 каналу" — 1 червня о 19:30.