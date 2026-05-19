Батько Андрія Єрмака після виборів Зеленського літав до Росії, – "Схеми"

Борис Єрмак – батько колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака – літав до Росії вже після приходу Володимира Зеленського до влади. Поїздка відбулася восени 2019 року транзитом через Білорусь, коли його син уже працював помічником президента.

Ім’я Бориса Єрмака також фігурує у справі НАБУ "Мідас" про легалізацію сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про це повідомляють "Схеми".

Що відомо про поїздки Єрмака-старшого?

За інформацією журналістів, 2 листопада 2019 року Борис Єрмак вилетів із Мінська до Санкт-Петербурга рейсом білоруської авіакомпанії Belavia. Уже 6 листопада він повернувся назад тим самим маршрутом. На той момент пряме авіасполучення між Україною та Росією вже було припинене, тому подорож відбувалася транзитом через Білорусь.

Разом із Борисом Єрмаком до Росії літала і його дружина – мати Андрія Єрмака, яка є уродженкою Санкт-Петербурга. За даними "Схем", вона щонайменше тричі відвідувала Росію у 2018 – 2019 роках через Мінськ.

Журналісти нагадують, що у травні 2019 року Андрій Єрмак став помічником новообраного президента Володимира Зеленського. У той період його називали одним із головних перемовників Банкової на міжнародному напрямку, зокрема у питаннях, пов’язаних із Росією та США.

Ім’я Бориса Єрмака також пролунало під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі НАБУ та САП "Мідас". Слідство підозрює Андрія Єрмака у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка у селищі Козин на Київщині.

За версією прокурорів, Борис Єрмак був довіреною особою сина та контролював будівництво однієї з резиденцій у кооперативі "Династія". У матеріалах справи йдеться, що він проводив наради з підрядниками, погоджував кошториси та фінансові документи щонайменше до 2022 року.

Прокурори САП під час судового засідання зачитували листування, у якому фігурував абонент "Борис Михайлович". У документах ішлося про погодження закупівлі електроматеріалів та обговорення цінових пропозицій для будівництва резиденції.

Водночас офіційної підозри Борису Єрмаку правоохоронці не вручали. Сам Андрій Єрмак заперечує причетність до елітного будівництва та заявляє, що не має жодного будинку.

Як Єрмаки будували свій бізнес з росіянами?

Історія з бізнес-зв’язками родини Андрія Єрмака із російськими партнерами стала публічною ще у 2019 році після розслідування проєкту "Схеми". Тоді журналісти звернули увагу на їхні старі корпоративні зв’язки з громадянином Росії Рахамімом Емануїловим.

За даними журналістів, Борис Єрмак із 1999 року керував компанією "Інтерпромфінанс Україна". Співвласниками фірми були Андрій Єрмак та Рахамім Емануїлов. Компанія існувала понад два десятиліття, а Борис Єрмак залишався її директором до 2021 року.

Також журналісти виявили, що Єрмак-молодший та Емануїлов були партнерами ще у кількох структурах, зокрема у компанії "М.Є.П." та "Медійній групі європейського партнерства". Саме через ці бізнес-зв’язки виникли питання щодо контактів нинішнього оточення президента з російським бізнесом після початку війни Росії проти України.

Окрему увагу журналісти приділили самому Рахаміму Емануїлову. За інформацією "Схем", у Росії він був пов’язаний із компанією "Інтерпромторг", яка виступала засновником російського "Інтерпромбанку". Серед великих акціонерів банку називали члена Ради Федерації Росії Валерій Пономарьов.

У відповідь на критику сторона Андрія Єрмака заявляла, що всі ці компанії були створені ще наприкінці 1990-х років, коли співпраця з російським бізнесом була звичайною практикою для багатьох українських підприємців. Також наголошувалося, що компанії фактично не вели активної господарської діяльності.

Самого Рахаміма Емануїлова у коментарях тоді називали не політиком чи чиновником, а науковцем і релігієзнавцем. Оточення Єрмака стверджувало, що жодної політичної або державної співпраці з Росією через ці структури не здійснювалося.