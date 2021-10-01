Батько – бойовик, паспорту немає: опублікували допит терориста-втікача, який здався ЗСУ

На позиції українських військових 29 вересня прийшов бойовик із автоматом. Виявилося, що його батько досі служить на окупантів, а сам втікач народився і виріс у підконтрольній Україні Попасній.

Відео його допиту опублікували у СБУ. Бойовик розповідає про своє життя і те, як опинився у лавах терористів.

Нагадаємо Цькували російські куратори: озброєний бойовик здався українським військовим

"Батько – там"

Бойовик розповів, що служив у так званому "6 окремому мотострілецькому полку народної міліції ЛНР". Його частина перебувала у селищі Стаханові. Він займався ремонтом техніки, перегоном з позиції на полігон, і свій перший контракт з окупантами підписав у 2016 році.

Сам він родом із Попасної, яка перебуває під контролем українських військових. Виявилося, що з матір'ю він не живе з 11 років, а його батько – бойовик. Він служив разом із сином в одній роті.

Коли почалася війна, він втік на окуповані території і весь час там перебував. Його потягнув батько, який служив у так званому "ополченії".

Паспортів у бойовика немає

Хлопець розповів, що не має жодного паспорту. За його словами, коли тікав з України, мав лише 15 років і документу не отримав. Водночас російським паспортом він не обзавівся.

Допит бойовика, який добровільно здався ЗСУ: дивіться відео

"Годину йшов. Було страшно".

Позицію окупантів бойовик залишив близько 7 вечора. До українських військових він йшов понад годину. На запитання слідчих, чи не боявся мін, він відповів, що "Було страшно".

Що бойовик розповідав про себе раніше