Путіна це не хвилює: як Кремль ставиться до подій у Бєлгороді

У Бєлгородській області дуже неспокійно. Все частіше там лунає сигнал повітряної тривоги і чуються звуки вибухів.

Утім, кремлівського очільника та військове керівництво країни-окупантки це аж ніяк не обходить. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов.

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Чи важлива Бєлгородська область для Путіна

Владіміра Путіна аж ніяк не обходять події в Бєлгородській області, яка поки входить до складу Росії. За словами Жирнова, цю зону відповідальності перекладено на тамтешнє керівництво, зокрема губернатора, прикордонників, міністерство внутрішніх справ та інші служби.

"Путіна узагалі це не цікавить – хоч усю область розбомбити. Йому однаково, адже щодня він посилає на забій по тисячі людей. Що змінилося у Путіна? Він ходить із шампанським, "зірки" якісь роздає, розказує анекдоти, тобто насправді для них нічого не зміниться", – сказав він.

Не цікавить ця територія і російського воєначальника Валєрія Герасимова. Єдине, що може звернути його увагу на цю територію – порушення логістики.

Через Бєлгородську область йде достатньо велике постачання північної частини фронту. Тобто це Луганська область, Сєвєродонецьк,

– зазначив Жирнов.

Інша справа – середньострокова перспектива і стосується вона так званих виборів, які мають відбутися в Росії вже навесні. Можливо тоді мовчанку Путіна пригадають.

"Вони не дуже турбуються про це. Якщо тільки не зайде Легіон чи РДК і не візьмуть Бєлгород, як Пригожин у свій час взяв Ростов, встановлять свою владу і підуть війною на Путіна, тоді тільки вони почнуть цікавитися, що там відбувається", – пояснив експівробітник КДБ.

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