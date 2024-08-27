Котеджі з російськими офіцерами: Андрющенко розповів про потужну "бавовну" в Приазов'ї

В Маріупольському районі уражено місце базування російських окупантів в селищі Бабах-Тарама, серед них є поранені та загиблі. Епіцентром удару став пансіонат "Жигулі", де розміщувались російські офіцери та солдати.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що хутір Бабах-Тарама був потужно уражений вдруге, він розташований на кордоні з Запорізькою областю і був місцем великого скупчення російських окупантів.

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Ціллю для удару був пансіонат "Жигулі"

Андрющенко розповів, що пансіонат "Жигулі" давно використовувався росіянами, як місце базування в першу чергу офіцерського складу російської армії, який забезпечував підготовку та навчання солдатів на полігоні. Офіцери розміщувалися в котеджах цього пансіонату.

Окрім котеджів, на цій території окремо розташовані корпуси з кімнатами, по типу гуртожитків, там проживали солдати. За парканом цього пансіонату є великий польовий табір, де розміщувалась частина тих військових, які проходили навчання на полігонах, що поряд.

Прилетіло як раз в цей пансіонат, він був ціллю. 6 офіцерів та 8 солдатів вже біля Кобзона. Ще 17 російських окупантів перебували у важкому стані, з часом буде відома їх доля. Ураження було орієнтовно о 13:00,

– повідомив Андрющенко.

Окупанти проводять евакуацію

Перше, що зробили окупанти після вибуху – вимкнули світло та інтернет, щоб було неможливо фіксувати наслідки ураження. Андрющенко розповів, що було дуже багато "швидких" і рятувальників.

"Дуже активно працювала російська ППО, поряд розташоване село Урзуф, воно було всипане уламками, потім розпочалась евакуація і вона триває досі. Сьогодні зранку останні підрозділи переводять із Бабах-Тарами та Урзуфу. Відбуваються комплексні зміни, бо росіяни цю ділянку вважають дуже небезпечною", – зазначив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя зауважив, що тепер росіяни не знають, що робити, їм треба шукати нове місце базування.

Найголовніше, що це не просто ураження окупантів. Там люди перебувають в окупації, вони збирають дані, передають їх. Коли 2 роки окупанти себе почували там комфортно, а потім стається вибух, це яскравий сигнал всім, хто бореться в окупації, що про них не забули, що їхня діяльність недаремна,

– наголосив Андрющенко.

Він прогнозує, що надалі таких уражень буде більше, а спротив українців на цій місцевості – міцнішим.