Байден розповів, чого найбільше боявся під час поїздки до Києва

Президент США Джо Байден повідомив, що під час свого візиту до Києва у 2023 році він побоювався за свою безпеку. Цікавим є те, що він не боявся замаху від російського диктатора Владіміра Путіна.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Джо Байдена в інтерв'ю для MSNBC. Він переймався, що на нього можуть напасти "радикали, які підтримують Росію".

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Що лякало Байдена під час візиту до Києва

Президент США пояснив, що не вважав, що Путін наважиться поставити під загрозу життя американського лідера.

Я переживав, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити. Тому ми взяли з собою найкращих людей, які були з нами під час 10-годинної поїздки у потязі,

– заявив Байден.

Він також роз'яснив причину свого візиту до Києва 20 лютого 2023 року. Байден зазначив, що ця поїздка мала велике значення.

"Якби ми не поїхали, то тоді хто б показав лідерство? Я вважав важливим, щоб ми ставилися до України як до незалежної країни", – зазначив американський лідер.

Байден наголосив, що своїм візитом він хотів дати українцям зрозуміти, що США поряд із ними та підтримують їх.