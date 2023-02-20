Байден клявся "неонацистському режиму": психоделічні галюцинації Медведєва все відчутніші

На тлі візиту Джо Байдена в Україну 20 лютого на болотах виють все дужче, не забуваючи при цьому придумувати нові казки. І займаються цим не лише пропагандисти Кремля, а й ті, хто безпосередньо при владі.

Так, заступник голови радбезу Росії Дмітрій Медведєв у своєму телеграм-каналі заявив, що візит Байдена свідчить про його присягу "неонацистському режиму до труни". Однак, вочевидь він зручно забув ознаки нацизму і яка саме держава відповідає їм всім, пише 24 Канал.

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Маленький проблиск правди

Не забув він й про байку щодо наданих попередньо гарантій безпеки президенту США, ймовірно, посилаючись на інші здогадки низькоякісних пропагандистів "великої та могутньої",

Однак й в маячінні Медведєва знайшлося місце для проблиску істини. Він заявив, що Байден пообіцяв Україні багато сучасного озброєння для війни проти загарбницького режиму. А також підтвердив, що західні партнери насправді справно надають Києву і гроші, і озброєння.

Однак проблиск на те й проблиск, що триває недовго. Одразу після цього заступник голови радбезу ствердив, що таке постачання озброєння необхідне країнам-членам НАТО, щоб дати змогу заробляти власному воєнно-промисловому комплексу, а також щоб якимось чином красти зброю для продажу терористам по всьому світу.

І з його голови абсолютно "неймовірним" чином випав факт, що саме Росія розпочала загарбницьку війну на знищення України, через що наша держава вимушена захищатися й за допомогою західного озброєння. А також те, що на початку повномасштабного вторгнення й мови не йшло про сучасні танки чи винищувачі.

Також Медведєв намагався саркастично згадати й про заяви лідерів цивілізованих країн щодо віри у Перемогу нашої держави.

Прогнозує поразку України

Медведєв не міг й не "обгрунтувати", чому Україна повинна зазнати поразки. Він підкреслив, що хоч з постачанням озброєння у нашої держави справи йдуть непогано, однак без населення перемогу буде здобути важко, якщо нереально.

Звісно, він повинен був це підкріпити якимось фактажем, однак взяв він дані, скориставшись принципом сарафанного радіо, що грає десь на базарі у Красноярську. Він заявив, що зі слів безіменних вихідців з України після анексії Криму та частин Донбасу, а також після 24 лютого 2022 року "за оцінками різних експертів” в Україні залишилося не більше 25 мільйонів людей.

Відтак за його висновком, скорочення населення України є "відповіддю на запитання, за ким майбутнє".