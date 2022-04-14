У Білому домі обговорюють можливість візиту американської делегації до Києва. Джо Байден готовий особисто поїхати в Україну, проте це рішення ще не ухвалене.

Про це мовиться на сайті Білого дому.

У Байдена запитали, чи поїде хтось з високопосадовців США до України. "Ми зараз це вирішуємо", – пояснив політик. Далі в американського лідера поцікавилися, чи він особисто готовий здійснити такий візит. "Так", – коротко відповів Байден. Втім, це ще не означає, що ця поїздка справді відбудеться.

Байден відповідає на питання про візит до України: дивіться відео

За інформацією Reuters, українську столицю можуть відвідати американський міністр оборони Ллойд Остін або державний секретар Ентоні Блінкен. Водночас джерела видання стверджують, що ані сам Байден, ані віцепрезидентка Камала Гарріс, скоріш за все, не поїдуть.

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