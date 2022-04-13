Байден готує заміну командування НАТО у Європі, – WSJ

Білий дім планує замінити командування НАТО у Європі. Європейське командування Сполучених Штатів повинен очолити генерал армії Крістофер Каволі.

Також Пентагон планує призначити нового генерала Сил спеціальних операцій. Нові командири замінять попередніх, які цьогоріч підуть у відставку в межах звичайної ротації.

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Байден планує замінити командування НАТО у Європі

Американські чиновники заявили, що вищого генерала армії США в Європі підвищать до керівництва всіма силами США та союзників на континенті. Це знаменує найбільшу зміну у військовому керівництві НАТО з моменту вторгнення Росії в Україну. Однак офіційних коментарів Білого дому щодо цього поки не було.

Генерал армії Крістофер Каволі, нинішній командувач армії США в Європі, має очолити Європейське командування США, яке відповідає за всі військові операції Сполучених Штатів на континенті. Голова Європейського командування США також виконує функції Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил в Європі, який відповідає за операції Організації Північноатлантичного договору.

Після нападу Росії на Україну, Сполучені Штати перекинули в Європу приблизно 20 тисяч військових, доповнивши 80 тисяч, що дислокувалися на континенті. У Європі є ще 40 тисяч бійців країн НАТО. Вони також будуть під командуванням генерала Каволі.

Після 24 лютого Альянс розмістив війська у Словаччині, Болгарії, Угорщині та Румунії для підтримки свого східного флангу. Водночас президент США Джозеф Байден наголосив, що американські війська в Україну не вводитимуть.

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Новий командувач прослужить 3 роки

Збройні сили США продовжили на кілька тижнів термін повноважень теперішнього глави Європейського командування, генерала Повітряних сил Тода Волтерса, адже він очолював союзників у розгортанні озброєння та обладнання в Європі. Генерал Каволі замінить його цього літа. Очікують, що він прослужить 3 роки.

Командування спеціальних операцій США у Тампі, яке наглядає за спецопераціями в усьому світі, планує очолити генерал-лейтенант армії Браян Фентон, який зараз є головою Об'єднаного командування спеціальних операцій у Форт-Брегг. Він замінить генерала армії Річарда Кларка, який має піти у відставку. Очікують, що Фентон також обійме цю посаду вже влітку.

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