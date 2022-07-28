Байден понад 2 години говорив із Сі Цзіньпінем – той засудив втручання у справи Тайваню

Президент США Джозеф Байден 28 липня розмовляв із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Головною темою були американсько-китайські відносини та світовий мир.

Розмова відбувалася в онлайн-режимі. Вона тривала приблизно 2 години.

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Байден порозмовляв зі Цзіньпіном

За даними інформаційного агенства Сіньхуа, ввечері 28 липня відбулася розмова Цзіньпіна та Байдена. Глави двох держав відверто поспілкувалися та обговорили китайсько-американські відносини та питання, що "становлять взаємний інтерес".

Цзіньпін зазначив, що зараз міжнародна спільнота та люди всіх країн очікують, що Китай і Сполучені Штати відіграватимуть провідну роль у підтримці світового миру та безпеки, а також сприятимуть глобальному розвитку та процвітанню.

Це відповідальність двох великих держав – Китаю та Сполучених Штатів,

– наголосив президент Китаю.

За його словами, не слід вважати, що Китай є найважливішим супротивником чи найсерйознішою довгостроковою проблемою для США. Тож міжнародна спільнота "введена в оману".

Цзіньпін зазначив, що обидві держави повинні підтримувати комунікацію на всіх рівнях та сприяти двосторонній співпраці. Адже нинішня глобальна економічна ситуація має багато викликів. За його словами, Китай та США мають скерувати свої спільні зусилля на:

координацію макроекономічної політики,

підтримку стабільності глобальних промислових і ланцюжків постачань,

забезпечення глобальної енергетичної та продовольчої безпеки,

припинення та охолодження проблем регіональних гарячих точок,

допомогу світу якнайшвидше позбутися нової епідемії коронавірусу,

вихід із дилеми економічної стагфляції та ризиків рецесії,

підтримку світового порядку, заснованому на міжнародному праві, разом з ООН.

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Цзіньпін засудив втручання США у справи Тайваню

Президент Китаю наголосив на принциповості своєї позиції щодо Тайваню. За його словами, історія тайванського питання зрозуміла, як і те, що обидві сторони Тайванської протоки належать Китаю.

"Три спільні китайсько-американські комюніке є політичними зобов'язаннями обох сторін, а принцип "одного Китаю" є політичною основою китайсько-американських відносин", – заявив Цзіньпін.

Він зазначив, що Китай рішуче виступає проти "сепаратизму незалежності Тайваню" та втручання у це питання зовнішніх сил. Адже за його словами, так країна захищає свої територіальну цілісність та суверенітет.

"Ми ніколи не залишимо місця силам незалежності Тайваню в будь-якій формі. Громадську думку порушити не можна. Ті, хто грають з вогнем, самі в ньому згорять", – додав президент Китаю.

Він наголосив, що США повинні дотримуватися принципу "одного Китаю". Своєю чергою, Байден зауважив, зараз світ перебуває у критичному періоді. Тож американо-китайська співпраця вигідна не лише двом народам, а й народам інших країн.

"США сподіваються зберегти відкриту лінію комунікації з Китаєм, щоб посилити взаємне розуміння та уникнути непорозумінь, і працюватимуть з Китаєм там, де інтереси двох країн збігаються, і водночас належним чином врегулювати розбіжності", – мовиться в заяві Байдена.

Також Байден та Цзіньпін обговорили війну в Україні. Розмова лідерів США та Китаю була відвертою та глибокою. Наприкінці вони домовилися підтримувати контакт і доручили робочим групам обох сторін продовжувати спілкування та співпрацю з цією метою.

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