Байден не підтримує запит Зеленського про безпілотну зону над Україною

Володимир Зеленський закликав ввести в Україні заборонену для польотів зону. Джо Байден заявив, що не підтримує запит Президента України.

Відповідну інформацію повідомили журналісти з посиланням на Білий дім. Про це стало відомо ввечері 28 лютого за Києвом.

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Байден проти безпілотної зони над Україною

Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією. І я думаю, що тут важливо відзначити, що, по суті, це був би крок у напрямку, тому що зона без польотів вимагатиме виконання,

– заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Речниця пояснила, що це вимагатиме розгортання американських військових для забезпечення виконання, що буде прямим конфліктом.

"Потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією, у чому ми не плануємо брати участь", –запевнила речниця.

Ба більше таку ж думку висловили й інші американські чиновники:

посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США не будуть "впускати чоботи на землю";

додала: "Ми не збираємося наражати американські війська на небезпеку. Це означає, що ми також не збираємося підносити американські війська в повітря, але ми будемо працювати з українцями, щоб дати їм можливість захищатися".



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