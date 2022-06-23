Байден не вірить, що люди проміняли б зниження цін на пальне на "залізну руку Путіна в Європі"

Вторгнення Росії до України спричинило не лише тисячі смертей та руйнувань, але й вплинуло на весь світ, зокрема зростанням цін на пальне. Через це очільник США Джо Байден звернувся до своїх громадян.

У промові президент США нагадав, що після того, як Путін вдерся в Україну, ціни на газ там зросли майже на 2 долари за галон (1 галон – 4,5 літра).

Важливо Ціни на нафту різко знизились через план Байдена призупинити податок на пальне

Однак 24 лютого сталося не лише вторгнення Путіна в Україну. За словами Байдена, це була відмова Сполучених Штатів та решти вільного світу дозволити очільнику Кремля позбутися чогось, чого ми не бачили з часів Другої світової війни.

Я тоді сказав: під час найсерйознішої агресії в Європі з часів Другої світової війни – захист свободи, захист демократії – не обійтися без витрат для американського народу та решти вільного світу. Треба було заплатити й ціну – у вартості військової техніки, економічної допомоги, гуманітарної допомоги,

– наголосив глава Білого дому.

Він нагадав, що Росія є одним з найбільших виробників нафти у світі. Попри це, і США, і окремі партнери з Європи відмовилися від російської нафти, знаючи, що це призведе до підвищення ціни на газ.

"Ми могли б закрити очі на вбивчі дії Путіна, і ціна на газ не піднялася б так, як зараз. Я вірю, що це було б неправильно. У вільного світу не було вибору. Америка не могла стояти осторонь і просто дивитися, як танки Путіна в'їжджають в Україну та захоплюють суверенну країну", – заявив Байден.

Очільник США підкреслив: якби ми стояли осторонь, Путін би не зупинився. Глава Кремля пішов би далі. Саме тому американський народ не залишився осторонь і вирішив стати на бік народу України.

Прості американці також потерпають через вторгнення Путіна

Байден пояснив, що проста істина полягає в тому, що ціни на газ виросли майже на 2 долари за галон через безжальний напад Володимира Путіна на Україну.

І ми не дозволимо йому зійти з рук. І ми робимо все можливе, щоб зменшити цей біль у насосі зараз. І якщо цей досвід нам щось показав, так це те, що нам потрібно рости та використовувати більше енергії тут, вдома. Люди, давайте переконаємося, що ніколи більше не будемо змушені платити ціну загрозливого диктатора, – підсумував глава Білого дому.

У цьому контексті він запропонував:

Знизити ціни на електромобілі, щоб не доводилося платити за пальне. Інвестувати майже 100 мільярдів доларів у громадський транспорт і залізницю, оскільки всі дослідження показують, що це зніме мільйони автомобілів з доріг і значно зменшить забруднення.

Також Байден анонсував зниження ціни на газ у США шляхом тимчасово скасування федеральний податок. Його не стягуватимуть упродовж літнього сезону.

Федеральний податок у США існує вже 90 років. Він становить: 18 центів за галон придбаного газу і 24 центи – за галон дизельного палива. Ці гроші йдуть до Трастового фонду шосе, щоб підтримувати автомагістралі.

Байден додав, що цьогоріч Трастовому фонду вистачить грошей для підтримки автомагістралі і без федерального податку.

Цікаво – Лукашенко не хоче платити Путіну за газ рублями: дивіться відео