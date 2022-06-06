Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у США: що сталося

Президент США Джозеф Байден оголосив у країні режим надзвичайної ситуації. Таке рішення пов'язане із загрозою нестачі американських енергогенеруючих потужностей.

Відповідну заяву офіційно оприлюднили на сайті Білого дому 6 червня. У повідомленні йдеться, що існує низка факторів, що загрожують забезпеченню Сполученими Штатами Америки необхідної кількості електроенергії, зокрема й війна Росії проти України.

Читайте також Байдена та його дружину екстрено евакуювали з їхнього будинку

Режим надзвичайної ситуації у США

Сполучені Штати Америки постали перед загрозою здатності забезпечувати достатнє продукування електроенергії унаслідок збоїв на енергетичних ринках, спричинених широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, а також погодних явищ, посилених змінами клімату.

У заяві Білого дому йдеться, що в окремих регіонах США засуха у поєднанні зі спекою одночасно спричиняють як дефіцит електроенергії, так і рекордний попит на неї. Тому Федеральна комісія з регулювання енергетики та Північноамериканська корпорація зі стабільності електропостачання попередили про короткотермінові проблеми з постачанням ресурсу.

Крім того, підкреслюється у заяві, Сполучені Штати імпортують більшу частину модулів для своїх сонячних електростанцій з Південно-Східної Азії. Останнім часом існують проблеми з ланцюжками поставок, і не вдається отримувати ці модулі у достатніх кількостях. Тому американський уряд співпрацює з бізнесом з метою розширення внутрішніх потужностей виробництва сонячної енергії.

Оголошую надзвичайну ситуацію у зв'язку із загрозою нестачі потужностей з вироблення електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту,

– цитує слова Байдена заява Білого дому.

До слова, відповідно до указу американського президента, з метою розв'язання складної ситуації, яка виникла на внутрішньому й зовнішньому ринках електроенергії, імпорт модулів для вироблення сонячної енергії у США буде позбавлений митних зборів терміном на 1 рік.

Нагадаємо, що попри складну ситуацію зі знеструмленнями унаслідок ворожих обстрілів у районах бойових дій і тимчасовою окупацією ЗАЕС, в Україні енергетична система працює стабільно. Зокрема, з 4 червня наша держава почала постачати ресурс у сусідню Молдову.

Вас може зацікавити – Олексій Данілов відповів, чи будуть перемовини України з Росією: дивіться відео