Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України главам Мінфіну і Держдепу
Джерело:Білий дім
Очільник США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Сполучених Штатів.
Про це йдеться на сайті Білого дому. Власне, там оприлюнили відповідну заяву.
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Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України
У заяві вказано, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, "покладені на президента" низкою пунктів цього закону.
Ідеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".
Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.
Делегування в цьому меморандумі застосовуються до будь-яких положень будь-яких майбутніх державних законів, які є такими самими або в основному такими ж, як положення, на які посилається цей меморандум,
– ідеться в заяві.
Байден делегував повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну та Держдепу / Скриншот із сайту Білого дому