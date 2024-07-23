Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України главам Мінфіну і Держдепу

Очільник США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Про це йдеться на сайті Білого дому. Власне, там оприлюнили відповідну заяву.

Дивіться також Ухвалив правильне рішення: що відбувається у США після виходу Байдена з виборів

Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України

У заяві вказано, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, "покладені на президента" низкою пунктів цього закону.

Ідеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".

Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Делегування в цьому меморандумі застосовуються до будь-яких положень будь-яких майбутніх державних законів, які є такими самими або в основному такими ж, як положення, на які посилається цей меморандум,

– ідеться в заяві.



Байден делегував повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну та Держдепу / Скриншот із сайту Білого дому