Байден попередив Китай, що США застосують силу задля захисту Тайваню

Презент США Джо Байден заявив, що він готовий застосувати силу, якщо Китай вирішить вдатися до нападу на Тайвань. Однак він сподівається, що в Китаї не підуть на такий крок.

Джо Байден відправився з робочим візитом до Японії. Там у нього запланована участь у саміті групи країн Чотиристороннього діалогу з безпеки, куди входять Японія, Індія, Австралія та США. Чи не головне питання безпеки в азійському регіоні зараз – ситуація навколо Тайваню.

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Під час спілкування з журналістами в Байдена спитали, чи він готовий до військового втручання, щоб захистити Тайвань. Американський президент дав ствердну відповідь, заявивши, що це "зобов’язання, яке ми дали".

Варто відзначити, що під час запитання журналістка фактично протиставила ситуацію в Україні та Тайвані. Адже після військового вторгнення Росії на територію України, США хоч і постачають нам чимало озброєння, але самі не втручаються у військовий конфлікт.

Байден також наголосив, що зараз всі країни працюють над тим, щоб донести до Китаю неможливість захоплення Тайваню. А також наслідки, які очікуватимуть на офіційний Пекін через це. І якщо цю ідею все-таки вдасться донести, то буде можливість уникнути й вторгнення.

Водночас американський президент відмітив, що Китай заграє з небезпекою на Тайвані, пролітаючи близько до острова.

Позиція про "єдиний Китай"

Разом з тим Джо Байден заявив, що його адміністрація і далі дотримуватиметься принципу "єдиного Китаю", Про це він домовився з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Китай вважає Тайвань своєю територію, яку за необхідності можна захопити силою. Тайвань стверджує, що є незалежною країною і захищатиме свої свободи та демократію.

Водночас США активно допомагають в обороноздатності Тайваню, постачаючи туди озброєння.

Відтак Байден заявив, що думка про те, що Тайвань можна взяти силою, просто неприйнятна.

Побоювання Тайваню

Тайвань відокремився від материкового Китаю після того, як владу в крані захопила комуністична партія. Тоді представники націоналістичної партії, відомої як Ґоміндан, втекли на острів, де оголосили свою незалежність від Пекіну. В Китаї ж інша думка – вони вважають Тайвань "відколотою провінцією", яка невдовзі повернеться.

Після того, як Росія розпочала війну проти України, багато країн зрозуміли, що немає ніяких важелів спливу на ворога, який загрожує твоїй незалежності. Перед таким викликом опинився і Тайвань, якому постійно загрожує Китай. До прямого військового вторгнення не дійшло, але у 2021 році була зафіксована рекордна кількість військових літаків Китаю, яку порушували повітряний простір Тайваню. Цей острів за 100 кілометрів від материка.

В Тайвані вже заявили, що стосунки з Китаєм зараз найгірші за останні 40 років.

Водночас в Китаї заявили, що порівнювати ситуацію з війною Росії проти України та їх відносини з Тайванем недоречно. Адже якщо Україна – це незалежна держава, то Тайвань більшість вважають саме територією Китаю. навіть США.

Тайвань важливий своїм місцем розташування. Повз нього проходить чимало торгівельних шляхів в Азії.