Байден попередив, що пряме зіткнення НАТО й Росії спровокує Третю світову

Джо Байден вкотре наголосив, що сили США не воюватимуь в Україні. Він остерігається наслідків, які може спровокувати пряме зіткення НАТО й Росії.

США, як і низка інших країн Заходу, надсилають Україні зброї на мільйони доларів, зокрема – зенітні та протитанкові ракети. Крім цього – обмінюються з нами розвідданими.

Читайте також Путін ніколи не переможе у війні з Україною, – Байден​

У США прагнуть запобігти Третій світовій війні

Втім, попри відчайдушні заклики багатьох українців, у США не планують вести війну проти Росії в Україні. Джо Байден пояснив, на чому ґрунтується така його позиція.

Пряме протистояння між НАТО і Росією – це Третя світова війна. Це те, чого ми повинні запобігти,

– підкреслив політик.

Байден попередив Росію щодо хімічної зброї

Водночас американський лідер пообіцяв, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо наважиться використати хімічну зброю в Україні. Раніше Москва висувала Україні та США цинічні й необґрунтовані звинувачення у нібито розробці біологічної та хімічної зброї. Насправді ж у світі побоюються, що хімічну зброю можуть застосувати окупанти.

У п’ятницю Байден також виступив з ініціативою припинити нормальні торговельні відносини з Росією, ще більше посиливши тиск на президента Володимира Путіна після кривавого вторгнення в Україну.

Звернення Байдена у 16-й день війни: дивіться відео