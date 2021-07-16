Ні миру, ні війни. Байден і Путін зробили ставки. Байден висунув доктрину відродження Заходу через повернення до ліберальних цінностей і стримування світового Авторитаризму. Далі читайте російською.

Путин отвечает альтернативной доктриной, заявляя о праве России определять выбор соседних наций и даже их понимание своих национальных интересов. В ответ на западное сдерживание Кремль в Стратегии национальной безопасности РФ объявил о подготовке к "защите государства от вооруженного нападения" и "удовлетворении потребностей государства и нужд населения в военное время".

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Слово "война" стало и зарубежным, и российским причитанием

Возникает, однако, вопрос: в какой степени Кремль готов отказаться от "Триады", остроумной модели существования России в пост-советский период? ТРИАДА означает: "Быть с Западом- Быть внутри Запада- Быть против Запада". ТРИАДА позволяет Кремлю считать Запад противником и одновременно использовать его как экономический и технологический ресурс. ТРИАДА поддерживается и немалой частью западной элиты, ставшей проводником кремлевских интересов на Западе ( бывший германский канцлер Шредер и бывший французский премьер Фийон- винтики мировой лоббистской машины, работающей на Кремль). Неужели можно отказаться от такого изобретения?!

Вот несколько обстоятельств, которые говорят в пользу конфронтации

Во-первых, для оправдания бесконечности власти Кремлю приходится возвращаться к поиску "врага". Запад является идеальным "врагом" – предсказуемым и постоянно ищущим способы увещевания России.

для оправдания бесконечности власти Кремлю приходится возвращаться к поиску "врага". Запад является идеальным "врагом" – предсказуемым и постоянно ищущим способы увещевания России. Во-вторых, "Доктрина Байдена" является поводом для мобилизациии российского населения вокруг власти для отпора "врагу".

"Доктрина Байдена" является поводом для мобилизациии российского населения вокруг власти для отпора "врагу". В-третьих, избранный Вашингтоном главный соперник – Китай имеет все шансы ускользнуть от роли Антитезиса либеральной демократии. И потому, что Европа не хочет бодаться с Поднебесной - крупнейшим торговым партнером Евросоюза. И потому, что Китай сделал ставку не на вражду, а на проникновение в западные сосуды. Если Россия хочет подорвать либеральный мир, Китай адаптируется к нему, приспосабливая к своим нуждам.

Словом, Байдену будет трудно сделать Китай ключевым антагонистом либеральной цивилизации. Для этого придется с болью вырезать китайские щупальца из западного "тела". Пока никто к этой операции не готов.

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На первый план рано или поздно выйдет Россия

Понятно почему: Россия больше досаждает Западу своими гамбитами и Запад меньше зависит от экономических отношений с Россией. Восточная Европа проявила себя, как эффективный лоббист превращения России в основного противника Запада, способный разрушить примирительные планы Берлина и Парижа. Наконец, своей воинственностью Россия дает возможность Китаю выглядеть конструктивно.

Новая конфронтация, однако, не будет напоминать прежнюю холодную войну. Тогда СССР следовал договоренностям с Западом. Россия при ее асимметрии ресурсов с Западом вынуждена играть, нарушая правила. Чем еще компенсировать ограниченность потенциала?

Но Путин явно колеблется сделать окончательный выбор, демонстрируя когнитивный диссонанс. С одной стороны, он клеймит Запад. С другой, он встречается с Байденом, неоднократно говорит с ним по телефону, утверждает, что обе стороны ищут "пути к сближению позиций", и ведет диалог с Европой.

Российские военные обстреливают британский Defender, но так, чтобы в него не угодить! Россия солидаризуется с США в Совбезе по вопросу открытия коридора для гуманитарной помощи сирийской провинции Идлиб. При этом представители РФ и США в Совбезе неожиданно запели в унисон. Изводившая Америку хакерская группа REvil, которую подозревают в связях с Кремлем, вдруг исчезает после разговора Байдена с Путиным. А спецпредставитель президента США по климату Джон Керри встречает в Москве дружеский прием. Странная, однако, война…

Путин явно стремится возвратиться в Концерт западных держав. Державность не терпит изоляции. Диалог с Западом нужен России и для сохранения Запада в роли наполнителя бюджета, и для того, чтобы не оказаться в тени Китая.

Сценарий будущего будет зависеть не только от упорства Америки, но и от того, какой путь выберет Германия. Именно Германия является со-автором в создании российской "бензиновой" экономики (сделка "газ в обмен на трубы"). Именно Германия, мечтая о переменах в России через "сближение", обеспечивает западное попустительство в отношении российского единовластия. Германский Der Russland- Komplex, однако…

Создается впечатление, что пока Россия и Запад предпочитают когнитивный диссонанс, пытаясь найти новый баланс сдерживания и диалога. Короче, ситуация «ни мира, ни войны» продолжается. Что за компот: чрезвычайка, оправдываемая поиском врага, внутри страны и сотрудничество с ним же вовне! Эта ситуация, смягчая риски конфронтации, провоцирует дезориентацию и разложение по обе стороны.

Пока мы гадаем "война или мир?", кое- что обретает контуры: все больше шансов на то, что Запад и Китай найдут общий язык, вместе создавая "зеленую экономику", и они вместе сядут в поезд будущего. Вот, что будет самым болезненным ударом по России, которая останется на обочине. С грустью либо с завистью глядя вслед уходящему поезду.