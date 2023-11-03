Сама згода Сі Цзіньпіна приїхати до Сполучених Штатів уже є великим показником того, що в його рукавах є чимало козирів. Що на це зможуть відповісти США та якими будуть наслідки зустрічі 24 Каналу розповів Артур Харитонов – експерт із політики країн Далекого Сходу.

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Сі запланував велику гру

Насамперед варто зазначити про начебто несерйозний інцидент в Китаї. Так, китайські інтернет-користувачі помітили, що назва Ізраїлю зникла з доступних у Китаї онлайн-карт світу. Подібні дії не відбуваються без згоди уряду, тож випадковістю це назвати не можна.

"Китай стоїть за атакою ХАМАС на Ізраїль. Так само очевидно, що Китай прагне перекроїти безпекову ситуацію на Близькому Сході. Це історія не лише про Ізраїль, а про те, як вибудовуватиметься американська архітектура безпеки в цьому регіоні, і чи буде налагоджена співпраця з арабськими країнами", – зауважив Артур Харитонов.

Китай прагне посіяти більше дестабілізаційних процесів на Близькому Сході, аби нашкодити Сполученим Штатам та отримати вигоду для своєї країни.

Усе це обговорюватимуть в межах зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско на саміті АТЕС.

Китай привезе в Каліфорнію цілий пакет конфліктів, які напряму залежать від його фінансування та політичної підтримки. Він, безумовно, шантажуватиме Америку. Китай посилюватиме конфронтацію. І це, на превеликий жаль, стосується і нас,

– наголосив Харитонов.

Тож можна сказати, що Китай їде до США зі своїми умовами.

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Результати вплинуть на весь світ

Поки невідомо, про що саме спілкуватимуться лідери країн. Однак все ж можна припустити, що Америка матиме важелі тиску на Китай, попри те, що він перебуває у сильній позиції.

Сі все ж зголосився цей візит, а я нагадаю, що було 8 раундів перемовин про це. Він ніколи б не їхав в Америку, якби у нього не було цієї "колоди гарячих точок", яку він буде просувати, намагаючись тиснути на США в тому чи іншому регіоні,

– зазначив Харитоненко.

Ба більше, Пекін має додаткові регіони для ескалації. Останнім часом можна спостерігати рекордне нарощування у мілітарній сфері між Сербією та Китаєм. Крім того, відкрите питання залишається і з Північною Кореєю.

"Він не їде у Сполучені Штати у слабкій позиції. Але якщо ця зустріч не відбудеться, тоді Америка і Китай не матимуть меж конкуренції на 2024 рік. А це відкриття дверей до повної ескалації в усьому світі. Це історія, в якій холодна війна чітко переростає у гарячу", – підсумував експерт із політики країн Далекого Сходу

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