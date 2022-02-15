Байден виступить з терміновим зверненням щодо України

Американський президент Джо Байден виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України. Це станеться 15 лютого, приблизно о 22:30 за Києвом.

Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Байдена. На сайті Білого дому таких анонсів поки не оприлюднювали.

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Байден звернеться до американців

"Президент Байден о 15:30 (22:30 за українським часом) надасть оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні", – пише CNN. У виданні зауважили, що раніше цього ж дня Росія оголосила про відведення частини військ від кордонів нашої держави.

Водночас журналісти звернули увагу, що зранку 15 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен спілкувався з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

США обіцяють Україні підтримку

Раніше у Вашингтоні підкреслили, що підтримають Україну в протистоянні з Росією, якщо та знову нападе. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. При цьому, подробиць про формат цієї підтримки він не озвучував.

За інформацією ЗМІ, американське Міноборони шукає спосіб наземної доставки летальної зброї для України. Очільник відомства, ймовірно, спілкуватиметься про це на перемовинах із представниками НАТО ще до 20 лютого.

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