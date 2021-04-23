Байден вперше на посаді президента США приїде в Європу: деталі візиту

Американський лідер Джо Байден відвідає Велику Британію та Бельгію у червні 2021 року. Це буде його перша закордонна поїздка на посаді президента.

У Білому домі сподіваються, що поїздка продемонструє прагнення Байдена активізувати трансатлантичні відносини й наміри США щодо тісної співпраці з союзниками та партнерами.

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Саміт країн G7

Американський президент візьме участь у саміті "Великої сімки", який відбудеться з 11 по 13 червня у місті Карбіс-Бей, що на узбережжі півострова Корнуолл.

Глава держави працюватиме над просуванням ключових пріоритетів політики США у сфері охорони здоров'я, відновлення економіки й зміни клімату,

– зауважили у Білому домі.

Там додали, що Байден також проведе двосторонні зустрічі з колегами-лідерами країн G7, зокрема – з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Саміт НАТО

Після цього американський президент вирушить до бельгійської столиці, де візьме участь у саміті НАТО. Цей захід відбудеться у Брюсселі вже 14 червня.

У Байдена відзначили, що він підтвердить прихильність США трансатлантичній безпеці та колективній обороні. Глава держави також проведе двосторонні зустрічі з колегами-лідерами НАТО.

Саміт США та ЄС

У рамках цього саміту Байден зустрінеться зі своїм колегою з Туреччини – Реджепом Ердоганом. Про це вони домовилися 23 квітня.

Під час перебування у Брюсселі президент Байден візьме участь у саміті США та ЄС. Там обговорять спільний порядок денний для забезпечення: