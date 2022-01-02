Не хочу забігати наперед, але, здається, і у 2022 році також не дадуть розслабитись. Особливо символічно те, що закінчився 2021 рік тим, чим і розпочинався – розмовою Володимира Путіна та Джо Байдена.

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США і Росія говорять про Україну за спинами

Різниця хіба у тому, що у січні 2021 року Путін зателефонував Байдену сам. Як могли вже здогадатись, не для того, щоб обговорити російську агресію на Донбасі. Для того, щоб банально привітати президента США з початком роботи.

Наприкінці грудня 2021 року вже відбулося навпаки. Байден набрав Путіна. Тут уже, начебто, було менш розмито і більше по фактажу.

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У вас зараз виникне запитання. Чому це знову США й Росія говорять про Україну за спинами? Українці ж теж суб'єкт, а не об'єкт міжнародної політики. Відверто – мене саму це теж зачіпає.

Принцип ні слова про Україну без України мені імпонував набагато більше. Певно, так уже склалось, що представляти інтереси української держави перед обличчям ворога випало саме Байдену. Як на мене, це далеко не найгірший варіант.

Особливо зважаючи на те, що 2021 року оновили хартію партнерства Україна – США, яка до цього не оновлювалась 10 років.

Днями підписали оборонний бюджет тих же Сполучених Штатів, у якому передбачено 300 мільйонів доларів і для України. Тож навряд партнери хочуть "кинути" Україну, які б там плітки за нашою спиною не намагалась донести Росія.

Ультиматум для США з конкретним дедлайном

Принагідно хочу нагадати, що Кремль і до США виснув ультиматум, який спливає вже 10 січня. Північноатлантичний альянс має пообіцяти нам не розширюватись на схід. Насправді мали на увазі: "На папері напишіть і печатки поставте, що ви не візьмете Україну в НАТО".

У США таких гарантій не дають. Ні Байден не може розписатися за всі країни НАТО. Ні Україна, яка прописала шлях до НАТО у Конституції не може і не хоче його звідти прибирати.

Чи дійсно річ у НАТО? Путіна не влаштовує і співпраця України з союзниками на двосторонніх умовах. Главу Кремля фактично не влаштовує нічого, що може зробити Україну сильнішою і здатною протистояти російській агресії. Для країни-агресорки війна, як з'ясувалося, то "священное дело".



Путін не хоче бачити силу і могутність України / Фото Getty Images

Як виявляється, вони – праведники, а Україна – вороги. Хоча, як ти їх не назви, а суті та їхнього ставлення до сусідніх держав це все одно не змінює.

Подивишся, волею-неволею російське телебачення, пригадаєш вислів російського публіциста Андрія Піонтковського: "Борис Нємцов за 2 дні до свого вбивства сказав, щоб усі мали на увазі те, що Путін – божевільний".

Зрадницькі братні обійми Путіна

Про себе промовиш: та хіба ж тільки Путін? Вони вирішили записати всі колишні держави, що входили до СРСР, у "братні народи". Ти їм хоч щодня нагадуй, що ніякі ми не братні народи, а вони все одно продовжують лізти до нас зі своїми задушливими обіймами. Зрадницьки ховаючи зброю за спиною.

Якщо з Олександром Лукашенком такі способи ще спрацьовують, і він у це союзне "государство" сам рветься. Навіть Конституцію, за прикладом Путіна, переписує. Так що, здається, ніби він від частини повноважень навіть хоче відмовитись. Чого в нього ніхто не просив.

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З нами це все не працює. Плавали, знаємо, не треба. Надто ми вже любимо свою свободу. Надто тяжко вона давалася, щоб так просто її продавати за мідний рубль, дешевий газ та вугілля з нашого ж Донбасу.

Ще раз нагадаю тренд 2021 року. Більше не українцям, а тим, хто за "поребриком". Українці чинитимуть опір.

Цей флешмоб можна вважати одним із тих, який викликав у мене особливу гордість цього року. Гордість за себе, військових та Україну.

Чинитимуть опір, бо є кому і є чим. Я не намагаюсь налякати, а попередити, як жінка яка у 2022 стане на облік до військкомату за законом Міноборони.