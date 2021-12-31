Звертаю на це увагу, адже мені дуже хочеться показати, з ким нам доводиться жити по сусідству. А ще, наскільки бронебійною є їхня пропаганда і як вона може впливати на людей.

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Ми маємо це усвідомлювати, щоб вибудовувати нову реально дієву стратегію реакції на їхню присутність біля наших кордонів.

Хто відзначився безглуздими заявами

Дмитро Пєсков

Почну цей рейтинг безглуздих висловів з речника Володимира Путіна – нешановного Дмитра Пєскова. Він заявив, що 100-тисячна армія Росії біля наших кордонів не може викликати занепокоєння, адже "Росія першою ніколи ні на кого не нападала".



Дмитро Пєсков зробив чергову безглузду заяву / Фото Getty Images

Ну звичайно, ніколи такого не було. Молдови і Придністров'я не було, Грузії й Абхазії не було, Чечня – то ж вигадки взагалі. Ну а Крим, як відомо, сам відпав і потім попросився до Росії. І, звичайно, війну на Донбасі, як ми пам'ятаємо, теж розпочали не росіяни, а "загниваючий Захід".

Ольга Скабєєва

Рухаємось далі. Телеведуча Ольга Скабєєва, наприклад, в одному з ефірів пророкувала, що Збройні сили України уб'ють людину з російським паспортом на окупованих територіях і Кремль буде змушена захищати своїх громадян.

Якщо чесно, то мені їх навіть трохи шкода, адже вони такі непутящі, що навіть не здатні придумати якийсь свій хитромудрий план щодо захоплення України, тому просто користуються напрацюваннями нацистів. Соромно має бути, "товаріщі".

Михайло Делягін

Чим дальше в ліс, тим товстіші партизани. Я, вочевидь, знайшов найтовстішого – ним виявився депутат Держдуми Михайло Делягін, який заявив, що є "реальна загроза" нападу України на Росію вже на початку 2022 року. Тут навіть коментувати складно.

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Володимир Жиріновський

Далі буде заява знайомого всім вам, несмішного, жалюгідного, але ще говіркого політика Володимира Жиріновського. Він запропонував бомбити Україну у новорічну ніч.

При цьому, як і Скабєєва, він навіть час можливого бомбардування пропонує під ранок, як нацисти у 1941 році.

Про Жиріновського можна сказати просто – нецікаво й одноманітно. Навіть Ілля Кива поруч з ним має бадьоріший вигляд. Ну хоча б салюти з його тіла летять, а тут кисле обличчя, яке не може придумати абсолютно нічого нового.



Володимир Жиріновський запропонував бомбити Україну / Фото Getty Images

Олександр Лукашенко

Наступний герой унікальний – Олександр Лукашенко. Він був і миротворцем, і патріотом своєї країни, а закінчує самі бачите як. Самопроголошений президент каже, що Україна належить їм, адже це їхній народ.

Чому варто ретельно перевіряти інформацію

Думаю, наразі досить. Такий собі лайтовий підсумок 2021 року, у якому, якщо дивитися російський телевізор, виходить, що Україна – держава, яка вбиває і мордує бідолашних російських підданих та за сприяння Заходу накопичує величезну кількість зброї й іноземних бойовиків.

На наших вулицях начебто ходить мовний патруль, який всіх змушує говорити українською, на стовпах висять хлопчики в трусиках, а Володимир Зеленський вже почав вивчати жестикуляцію Гітлера, щоб цілком і повністю вжитись у роль.

Це було б дуже смішно, якби не було так відверто сумно, адже усе те, що я описав, сидить у головах наших сусідів.

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Саме тому я ще раз хочу попросити вас, шановні українці, у новому році бути більш допитливими, розвивати критичне мислення, читати адекватні медіа й завжди перевіряти інформацію, яку споживаєте. Не довіряйте усьому, що бачите, а особливо, якщо це матеріали російського виробництва.

Завершуючи, скажу традиційне: будьте здорові, бережіть себе й близьких і, звичайно, допомагайте нашій армії. З такими недалекими сусідами, крім неї, від них нас ніхто не врятує.