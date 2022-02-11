Байден заблокував афганські активи на 7 мільярдів доларів

Президент США Джо Байден підписав указ про блокування активів Афганістану. Тепер 7 мільярдів доларів залишаться в американському резерві, однак уже є плани щодо їхнього використання.

Тепер кошти, які належали афганському уряду, перейдуть на рахунок Федерального резервного банку Нью-Йорка. Кошти заморозили ще в серпні 2021 року після того, як "Талібан" остаточно захопив Афганістан.

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Гроші можуть отримати родичі жертв теракту

Усі американські банки мають перевести активи Афганістану на рахунки резервного банку. Частина коштів може стати предметом судових позовів.

Родичі жертв теракту 11 вересня 2001 року подали в суд на "Талібан". Тому частину коштів вони можуть відсудити як компенсацію.

Іншу частину коштів використають для гуманітарної допомоги мешканцям Афганістану. Однак будь-які фінансові операції з використанням цих коштів залежатимуть від рішення суду.

Блокування афганських рахунків

15 серпня терористи "Талібану" захопили столицю Афганістану – Кабул.

Президент країни Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни.

Уряд Афганістану пішов у відставку, а владу захопили терористи.

США заморозили рахунки афганського уряду, однак тоді ще припускали, що їх можуть розморозити – все залежить від дій талібів.

До теми пропонуємо сюжет про один із злочинів талібів: дивіться відео