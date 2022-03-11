Байден закличе до припинення нормальних торговельних відносин із Росією, – ЗМІ

Джо Байден виступає за те, щоб припинити нормальні торговельні відносини з Росією. Президент США вважає, що такий крок необхідний на тлі війни, яку Москва розв'язала проти України.

У такий спосіб Вашингтон прагне натиснути на Путіна й змусити його припинити найбільшу в Європі війну з часів Другої світової. Американські ЗМІ пишуть про це, посилаючись на власні джерела.

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Потрібне буде погодження Конгресу

В адміністрації Байдена пояснили, що для позбавлення Росії статусу "постійних нормальних торговельних відносин" знадобиться акт Конгресу. Втім, представники обох його палат вже висловили підтримку такому кроку.

Довідка. Статус постійних нормальних торговельних відносин (PNTR) — це юридичне позначення в Сполучених Штатах вільної торгівлі з іноземною державою.

Раніше у США наклали заборону на імпорт російського газу, нафти та енергії. Зазначимо, що такий крок, попри можливе зростання цін, підтримують понад 80% американців.

Більше про заборону США на імпорт російської нафти: дивіться відео