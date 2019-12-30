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      Байден несподівано змінив свою думку і погодився свідчити у справі про імпічмент Трампа

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      Байден – чи не головний конкурент Трампа на виборах президента США 2020 року / Колаж 24 каналу

      Колишній віцепрезидент США Джозеф Байден 29 грудня раптово погодився свідчити у справі про імпічмент чинного президента США Дональда Трампа. Хоча лише день перед цим категорично заперечував таку можливість.

      Кандидат від демократів на виборах президента США у 2020 році Джо Байден заявив, що буде свідчити під час процесу імпічменту Дональду Трампу – якщо Сенат його, звісно, викличе. Про це розповіли у "Голосі Америки".

      Читайте також: Ні юристів, ні свідків, – Трамп відреагував на оголошення імпічменту

      Зауважимо, раніше Байден переконував, що не бачить юридичних підстав, аби йому надсилали повістку свідчити. Мовляв, це лише допомогло б Трампу відвернути увагу від його власних дій.

      Однак 29 грудня під час зустрічі з виборцями у штаті Айова Байден заявив геть інше.

      Зрозумійте мене правильно: я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. У Конгресу немає вибору, крім як виконати свої конституційні обов’язки, незалежно від політичних наслідків,
      – говорив Байден.

      Ексвіцепрезидент додав, що "пережив два імпічменти: один як молодий сенатор, потім як сенатор середнього віку", і "у них немає нічого доброго, попри будь-які обставини, бо це важко для країни – тут немає чому радіти".

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент

      • У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі компанії Burisma. А до неї причетний син головного конкурента Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. 
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує, що Трамп таки говорив Зеленському: "Було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Саме через цей скандал у Конгресі оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. А 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість у республіканців, тож навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.

      Усі деталі – тут: Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру.

      Українці просять Зеленського зберегти секонд-хенди
      29 грудня
      3565
      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден Новини США Імпічмент Трампа
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