Байден неожиданно изменил свое мнение и согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден 29 декабря внезапно согласился свидетельствовать в деле об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Хотя только день перед этим категорически отрицал такую возможность.

Кандидат от демократов на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что будет свидетельствовать в процессе импичмента Дональду Трампу – если Сенат его, конечно, вызовет. Об этом рассказали в "Голосе Америки" .

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Отметим, ранее Байден убеждал, что не видит юридических оснований , чтобы ему присылали повестку давать показания. Мол, это только помогло бы Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

Однако 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова Байден заявил иное.

Поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. У Конгресса нет выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий,

– говорил Байден.

Экс-вице-президент добавил, что "пережил два импичменты: один как молодой сенатор, затем как сенатор среднего возраста", и "в них нет ничего хорошего, несмотря на любые обстоятельства, потому что это сложно для страны – здесь нечему радоваться".

Почему Трампу хотят объявить импичмент

В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу компании Burisma. А к ней причастен сын главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "Было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Именно из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. А 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство у республиканцев, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.