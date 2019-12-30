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      Байден неожиданно изменил свое мнение и согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

      17 Читати новину українською
      Байден – возможно, главный конкурент Трампа на выборах президента США 2020 / Коллаж 24 канала

      Бывший вице-президент США Джозеф Байден 29 декабря внезапно согласился свидетельствовать в деле об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Хотя только день перед этим категорически отрицал такую возможность.

      Кандидат от демократов на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что будет свидетельствовать в процессе импичмента Дональду Трампу – если Сенат его, конечно, вызовет. Об этом рассказали в "Голосе Америки".

      Читайте также: Ни юристов, ни свидетелей, – Трамп отреагировал на объявление импичмента

      Отметим, ранее Байден убеждал, что не видит юридических оснований, чтобы ему присылали повестку давать показания. Мол, это только помогло бы Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

      Однако 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова Байден заявил иное.

      Поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. У Конгресса нет выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий,
      – говорил Байден.

      Экс-вице-президент добавил, что "пережил два импичменты: один как молодой сенатор, затем как сенатор среднего возраста", и "в них нет ничего хорошего, несмотря на любые обстоятельства, потому что это сложно для страны – здесь нечему радоваться".

      Почему Трампу хотят объявить импичмент

      • В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу компании Burisma. А к ней причастен сын главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. 
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "Было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Именно из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. А 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство у республиканцев, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.

      Все детали – здесь: Импичмент президента США: почему Трампу объявили недоверие.

      5 освобожденных из плена украинцев остались на оккупированном Донбассе, – Зеленский
      29 декабря
      632
      Автор: Северин Трач
      Теги: Импичмент Трампа Новости США Джозеф Байден Дональд Трамп
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