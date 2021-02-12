У Байдена вперше розгорнуто висловилися про війну на Донбасі й Росію

Що зробила Росія протягом минулого року задля врегулювання конфлікту на Донбасі? Про це 11 лютого під час засідання Ради Безпеки говорив політичний координатор місії США при ООН Родні Гантер.
Джерело:Укрінформ
За його словами, Росія не зробила нічого. Ба більше, тільки активізувала зусилля, спрямовані на дестабілізацію України та підрив її суверенітету.
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Що говорив представник США на Радбезі ООН про Донбас
У Радбезі Організації Об'єднаних Націй 11 лютого відбулося засідання щодо ситуації на Донбасі. Під час заходу виступив представник Сполучених Штатів Америки Родні Гантер.
- Це було перше розгорнуте висловлення позиції США за президентства Джо Байдена щодо російсько-українського конфлікту.
Родні Гантер нагадав присутнім, що з 2014 року "дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тисяч людей". 1,5 мільйона стали вимушеними переселенцями, ще 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги.
Та при цьому всьому Кремль:
- "Продовжує заперечувати, що контролює конфлікт на Сході України".
- "Брехливо називає себе посередником, хоча насправді є підбурювачем".
- "Упродовж останнього року тільки активізував зусилля до дестабілізації в Україні".
Представник США наголосив:
- Росія фактично "заблокувала відчутний прогрес у переговорах". І водночас продовжує озброювати, фінансувати та в інші способи підтримувати "владу" на окупованих українських територіях.
При цьому Росія навіть не виконує зобов'язання, які офіційно на себе брала:
- Наприклад, у 2019 на саміті "нормандської четвірки" Путін погодився "вжити заходів до покращення гуманітарної ситуації та сфері безпеки" на Донбасі.
- Та насправді тільки шкодить "реалізації цих кроків у Тристоронній контактній групі – як безпосередньо, так і через своїх ставлеників".
Росія також перешкоджає відкриттю нових пунктів в'їзду-виїзду, блокує обмін утримуваними особами, не надає повний доступ спостерігачам ОБСЄ на окуповані території.
Росія повинна негайно припинити агресію в Україні та припинити окупацію Криму. Ми закликаємо Російську Федерацію вивести свої сили з України, припинити підтримку своїх ставлеників та інших збройних формувань, та виконати всі зобов'язання в рамках мінських домовленостей,
– підсумував Гантер.
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