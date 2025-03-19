Байки від міноборони Росії: після наказу Путіна росіяни нібито збили 7 власних дронів

Росіяни зрештою пояснили свою атаку в ніч на 19 березня після ймовірного наказу Владіміра Путіна припинити обстріли енергетичної інфраструктури. Виявляється, запущені БпЛА не долетіли до України.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на міноборони держави-агресора, передає 24 Канал. Російська ППО буцімто знешкодила дрони над своєю територією.

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Як виправдовуються росіяни

Після переговорів Путіна з Дональдом Трампом 18 березня російські військові нібито отримали наказ 30 днів не бити по українській енергетичній інфраструктурі.

У цей момент у повітрі перебували 7 дронів, націлених на "пов'язані з оборонно-промисловим комплексом" енергооб'єкти в Миколаївській області. Тож російська ППО мусила благородно знешкодити свої безпілотники.

За сумнівними даними міноборони, 6 із них було збито "Панциром", а ще 1 – винищувачем повітряно-космічних сил агресора.

Ба більше, згодом пропагандисти звинуватили Україну в порушенні перемир'я. За декілька годин після телефонної розмови вона, мовляв, запустила 3 БпЛА на об'єкт енергетичної інфраструктури в станиці Кавказька.

Скільки дронів летіло насправді

Уночі 19 березня Росія запустила по Україні 145 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 4 зенітні керовані ракети С-300.

Ворог атакував з різних напрямків, зокрема, з Брянська, Орла, Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях,

– написали військові.