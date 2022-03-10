Bayraktar у дії: відео ювелірної роботи українських військових по ворожій техніці

Українські військові продовжують знищувати російські "Буки" за допомогою Bayraktar. І так, на це можна дивитися вічно!

На новому відео видно, як наші військові ювелірно керують безпілотником Bayraktar. У підсумку – той завдає нищівного удару по зенітно-ракетному комплексу окупантів, стираючи його з лиця землі.

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За словами українських військових, на установці було не чотири, а дві ракети. Імовірно тому, що раніше у цьому районі рашисти збили три наші вертольоти. Bayraktar уже помстився їм за це.

Наприкінці відео чути радісні вигуки наших захисників. Потіштеся і ви!

Українські військові знищують російські ЗРК за допомогою Bayraktar: відео

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