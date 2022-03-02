Байрактар влупив по САУ, яка обстрілювала населені пункти: ворожа техніка палає

Байрактар у Тростянці 2 березня прицільно влупив по самохідній артилерії окупантів, яка обстрілювала наші населені пункти.

Вибух був потужний. Після удару техніка ворога запалала.

Важливо ЗСУ звільнили Макарів Київської області й закріпилися в місті

Бої за Тростянець

Станом на ніч 2 березня російські окупанти з різних сторін зайшли у Тростянець, що на Сумщині. Агресор підло використовував мирних жителів як живий щит.

Росіяни бояться ударів ЗСУ, тому дістають людей з підвалів та змушують їх сидіти на вулиці.

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