Байрактар влупив по САУ, яка обстрілювала населені пункти: ворожа техніка палає

2 березня 2022 , 18:07
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Джерело:

телеграм Дмитра Живицького

Байрактар у Тростянці 2 березня прицільно влупив по самохідній артилерії окупантів, яка обстрілювала наші населені пункти.

Вибух був потужний. Після удару техніка ворога запалала.

Важливо ЗСУ звільнили Макарів Київської області й закріпилися в місті

Бої за Тростянець

Станом на ніч 2 березня російські окупанти з різних сторін зайшли у Тростянець, що на Сумщині. Агресор підло використовував мирних жителів як живий щит. 

Росіяни бояться ударів ЗСУ, тому дістають людей з підвалів та змушують їх сидіти на вулиці.

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Автор: Ольга Музика