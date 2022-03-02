Bayraktar в дії: на Сумщині знищено понад 100 одиниць російської техніки

Дмитро Живицький – керівник Сумської ОДА – повідомив, що на території області знищили понад 100 одиниць російської техніки. Bayraktar працюють.

Зокрема, біля села Пустовійтівка Роменського району вдалося знешкодити стоянку техніки. Це – близько 80 одиниць, з них половина – "Гради".

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Поблизу села Бішкинь знищити вдалося приблизно 100 одиниць техніки. В основному – танки та БТР.

Живицький подякував усім причетним.

Сьогодні ми – єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми – єдиний фронт,

– заявив очільник ОВА.

Він наголосив, що ворога зупиняють на кордоні. Сумщина – північний форпост України. Оборона Сумщини – це оборона усієї України.

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